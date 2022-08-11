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"Каральная операция СБУ": какие фейки и манипуляции распространяли оккупанты 10 августа

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"Каральная операция СБУ": какие фейки и манипуляции распространяли оккупанты 10 августа

Фото: pixabay.com

Центр противодействия дезинформации оккупанты распространили очередные фейки и манипуляции.

Об этом идет речь в сообщении в Telegram-канале.

  • Фейк

В МО РФ сообщили, что владеют «данными о том, что киевский режим направит в Харьков сотрудников СБУ для проведения карательной операции по выявлению граждан с пророссийскими взглядами, задержанным будут угрожать физической расправой над членами их семей, насилием и пытками».

  • Дезинформацию

Первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил: «руководство Украины и стран НАТО организовали провокацию в Буче с целью легализовать поставки тяжелого вооружения, то же сейчас происходит с обстрелами ВСУ территорий Запорожской АЭС».

  • Манипуляцию

Пропагандисты РФ сообщили, что «европейцы устроили флешмоб #againstSanctions против антироссийских санкций, во время которого публикуют в Twitter фото пустых тарелок, поскольку еду «съели» санкции против России», однако информация о поддержке такой «акции» гражданами стран ЕС не отвечает действительности.

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