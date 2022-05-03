Караваны грузовиков с путинской "свастикой": что вывозят российские войска из Украины

Караваны грузовиков с путинской "свастикой": что вывозят российские войска из Украины

Украинская разведка заявила о вывезенном медицинском оборудовании из больницы Старобельска в Луганской области.

Президент России Владимир Путин, управляющий армией мародеров, даже перестал скрывать, что знает обо всем, что делает его пушечное мясо. Штука в том, что поток украденного в Украине – это не только хаотический поток чужих матрасов, стиральных машин и ковров. Российская орда собственность украинского народа грабит централизованно.

Об этом говорилось в ТСН.

Во временно оккупированном Мелитополе зафиксировали караваны грузовиков с путинской "свастиской". Скорее всего, колонны вывозили украденное у местных фермеров зерно, направляемое русскими в Крым.

В военной администрации Запорожской области заявили – кафиры отнимают продовольствие, угрожая оружием.

В министерстве агрополитики уточняют – стоимость вывезенного зерна может достигать сотен тысяч долларов. В последний раз так вытряхивали украинские амбары сталинские орлы во время Голодомора.

Стоимость только отслеженной сельхозтехники, которую украли россияне, CNN оценивает в 5 миллионов долларов. Однако когда оккупанты пригнали украденные комбайны в Чечню, они поняли, что не могут их даже включить, потому что комбайны заблокированы дистанционно.

В оккупированной Ялте местные СМИ публиковали фото очередей у грузовиков с овощами с красноречивым уточнением – овощи из украинского Херсона, временно захваченного россиянами.

Так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов назвал это результатом экономического сотрудничества с Херсонской областью.

Стоит не забывать, как на официальном сайте власти российского Красноярского края развевались сообщения, что пополнение фонда сельскохозяйственной продукции планируется за счет поставок из Украины.

И украинское продовольствие далеко не единственное, на что совершает налеты путинская орда. Так, из Мариупольской больницы, по сообщению городского совета, русские вывезли уцелевшие аппараты искусственной вентиляции легких.

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А украинская разведка заявила о вывезенном медицинском оборудовании из больницы Старобельска в Луганской области. Данная техника была приобретена для украинских пациентов по программе международной помощи.

Сейчас фиксируют грабежи украинских музеев. Причем есть данные, что речь идет о централизованном управлении этим процессом. Говорят даже о распределительном пункте в Донецке, куда спецбригады свозят ценности из Украины. Из Мариуполя оккупанты вывезли как минимум 7 произведений искусства, об этом сообщил советник городского головы Петр Андрющенко. А в музее в Сумской области разгромлена и разворована экспозиция, посвященная событиям второй мировой войны.

Собственно, именно так действовали когда-то фашисты с произведениями искусств и историческими памятниками. "Достаточно уничтожить памятники культуры народа, чтобы уже во втором поколении он прекратил свое существование как нация", — так утверждал рейхсляйтер оккупированных областей Востока нацистской Германии Альфред Розенберг I теперь ясно у кого учился Путин.

Напомним, что мы ранее писали о том, как любовь Гитлера к скандинавским рунам продолжилась в символике "спецоперации" Путина.

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