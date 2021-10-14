"Карфаген" будет разрушен ": в центре Тбилиси десятки тысяч сторонников Саакашвили требуют его освобождения

"Карфаген" будет разрушен ": в центре Тбилиси десятки тысяч сторонников Саакашвили требуют его освобождения

В послании экс-президента, которое зачитал адвокат, Саакашвили призвал сторонников оппозиции объединиться.

Около 50 тысяч человек собрались в четверг на площади в центре Тбилиси на акцию с требованием освобождения экс-президента Грузии Саакашвили.

Об этом в четверг, 14 октября, сообщают "Новости-Грузия".

Отмечается, что несколько десятков тысяч человек приехали на акцию из регионов, почти столько же на площади и жителей грузинской столицы.

Гендиректор оппозиционного канала "Мтавари" и один из адвокатов Саакашвили зачитали его послание, в котором он призвал сторонников оппозиции объединиться и 30 октября проголосовать за кандидатов от Национального движения, которые на местных выборах вышли во вторые туры практически во всех крупных городах Грузии.

"Сейчас не время разделяться ни по каким признакам, ни по партийным, ни по каким-то другим. Время освободить Грузию, и самое необходимое сегодня для этого — единство, важно осознать, что наше общество, страна, нуждаются в великом примирении ... Нам осталось сделать последний шаг и режим Иванишвили — это "Карфаген" лжи, зла и притеснения, будет обязательно разрушен. Тьму сменит свет, добро победит зло. Пусть нас бережет бог! ", - говорится в послании Саакашвили.

Сейчас на акции продолжаются выступления сторонников оппозиции. Они требуют освобождения Саакашвили и критикуют правительство "Грузинской мечты".

Напомним:

13 октября под посольством Грузии в Киеве состоялась акция в поддержку задержанного в Тбилиси экс президента Саакашвили. Сторонники политика пикетировали грузинское посольство с требованием его освобождения. Более сотни людей развернули у здания посольства плакаты с надписями: "Free Saakashvili", "Свободу Мише", "Saakashvili is the prisoner of the Russian oligarch" и другие.

в поддержку задержанного в Тбилиси экс президента Саакашвили. Сторонники политика пикетировали грузинское посольство с требованием его освобождения. Более сотни людей развернули у здания посольства плакаты с надписями: "Free Saakashvili", "Свободу Мише", "Saakashvili is the prisoner of the Russian oligarch" и другие. Между тем в Грузии создали мультифункциональную группу врачей для анализа состояния здоровья бывшего президента страны Саакашвили, который объявил в тюрьме голодовку.

Новости мира: сторонники Саакашвили устроили акцию под стенами грузинского посольства в Киеве

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку