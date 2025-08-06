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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Кароль Навроцкий официально стал президентом Польши: что заявил (фото)

Кароль Навроцкий сделал первые политические заявления после инаугурации.

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Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Президент Польши Кароль Навроцкий

Президент Польши Кароль Навроцкий / © Getty Images

Новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий принял присягу 6 августа. Церемония инаугурации состоялась в польском парламенте.

Об этом сообщили на сайте польского лидера.

Приняв присягу, Навроцкий выступил со своим первым обращением к Национальному собранию Польши. Во время речи президент, в частности, заявил, что будет «голосом поляков», которые хотят сохранения суверенитета государства, находясь в составе Евросоюза.

«Я буду голосом тех, кто хочет суверенной Польши, Польши, которая есть в Европейском Союзе, но Польши, которая не является Европейским Союзом, а является Польшей и останется Польшей», — высказался Навроцкий.

Он также сказал, что будет поддерживать важнейшие альянсы Польши, в частности с США, и выступил против незаконной миграции и перехода страны на евро.

Инаугурация Кароля Навроцкого / © Associated Press

Инаугурация Кароля Навроцкого / © Associated Press

v / © Associated Press

v / © Associated Press

Инаугурация Кароля Навроцкого / © Associated Press

Инаугурация Кароля Навроцкого / © Associated Press

Напомним, в июне Навроцкий победил на президентских выборах в Польше с результатом в 50,89% голосов. За его конкурента Рафала Тшасковского проголосовали 49,11% избирателей.

Как заявил посол Украины в Польше Василий Боднар, ожидается, что после инаугурации Навроцкого состоится налаживание непосредственной коммуникации между Киевом и новым польским руководством.

К слову, во время своего визита в Киев в июне предыдущий президент Польши Анджей Дуда посоветовал украинцам быть терпеливыми к Навроцкому.

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