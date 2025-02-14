Карта размещения военного контингента в Украине уже готова: Зеленский сообщил детали

Карта размещения военного контингента в Украине готова. Она непублична.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на Мюнхенской конференции безопасности.

"Карта (размещения – ред.) контингента уже готова. Военные поработали. Она непубличная. И мы считаем, если есть военный контингент, не миротворческие силы, просто какие-то силы, какая-то эфемерная история, чтобы во время того или иного нанесения удара что-то произойдет и все силы миротворческие куда-то какого количества и где он должен быть", – сказал президент.

При каком условии Украина готова начать переговоры с РФ

Зеленский объяснил, при каком условии Украина готова начать переговоры с РФ.

"Мы готовы к любым разговорам с Америкой, с союзниками, и если будут ответы от них конкретные, так как есть конкретные запросы от нас и общее понимание опасного Путина, то после этого мы будем готовы, с нашим объединенным пониманием, говорить с русскими", – подчеркнул он.

"Мы очень хотим иметь гарантии США"

Зеленский подчеркнул, что Украина очень хочет иметь гарантии США.

"Мы готовы на миротворческий контингент, который состоит исключительно из украинцев. Вопрос в вооружении. Если у нас будет 150 самолетов F-16, 25 систем Patriot, зачем нам команды США и Европы? На переговорах будет очень сложно. Речь будет идти только вокруг того, что принадлежит нам, но, кто сказал, что мы не поборем сложности", – подчеркнул президент.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил в среду, что договорился с президентом России Владимиром Путиным начать переговоры о прекращении войны в Украине. Несмотря на это, Трамп заверил, что будет продолжать оказывать помощь Украине, потому что иначе "Путин бы подумал, что он выиграл".

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