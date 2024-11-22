"Карта" с разделением Украины на три части: в ГУР подтвердили, что у РФ действительно есть такой план

По информации ГУР, этот документ был подготовлен в минобороны и генштабе вооруженных сил РФ около года назад.

Россия действительно имеет долгосрочный план разделения украинской территории на три части.

Об этом заявил заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий для "Интерфакс-Украина", комментируя так называемую "карту" раздела Украины, повлекшую резонанс в Сети.

В РФ этот план был подготовлен с прогнозом развития военно-политической ситуации в мире к 2045 году.

"Прежде всего, ГУР МО знакомо с этим документом. Скажу больше, этот документ был подготовлен в минобороны и генштабе вооруженных сил РФ примерно в декабре прошлого года. Указанный документ ложится в основу перспективного оборонного планирования на определенный период времени – минимум на 10 лет. В частности, этот документ был разработан на период 2026-2035 год с перспективой до 2045 года", - сказал Скибицкий.

Он напомнил, что недавно руководитель ГУРа Кирилл Буданов озвучил некоторые элементы этого документа. В частности, Буданов отмечал, что РФ постарается "решить" вопрос Украины до 2026 года, что и "прописано в этом российском документе". В то же время руководитель ГУР был уверен, что России нужна не какая-то часть, а вся Украина.

"И этот сценарий развития дальнейшего с возможным разделением территории актуален даже не на 2035-45 год. Он уже будет актуален в ближайшее время, на 2026 год, а может и раньше. Вы слышали заявления Путина относительно украинских территорий. Он уже говорит, что Луганская, Донецкая, Херсонская, Запорожская области и Крым – это якобы территории РФ согласно их конституции", — уточнил Вадим Скибицкий.

Представитель ГУР отметил, что на обнародованной "карте" уже показано, что россияне воспринимают оккупированные украинские территории как "новые территории России".

Также в документе действительно прописано распределение Украины, предусматривающее установление в Киеве пророссийского правительства.

Так называемая "карта" раздела Украины по планам Кремля / Фото: Фото из открытых источников

По его словам, Кремль уже проанализировал угрозы, которые будут для России к 2050 году.

Действительно ли этот документ россияне могут пытаться передать в США

Скибицкий ответил, что такая угроза есть. Пока нет информации о том, что этот документ мог быть где-то передан, но это не исключается.

Ранее советник руководителя ОП Михаил Подоляк, комментируя этот план РФ, самоуверенно заявил, что сценарий разделения Украины на три части невозможен для реализации, а вот разделение РФ вполне возможно.

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