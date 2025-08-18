ТСН в социальных сетях

Политика
5567
1 мин

Карта Украины в центре переговоров: что показали Зеленскому в Белом доме

В Белом доме во время встречи Зеленского и Трампа журналисты заметили карту Украины с обозначенными оккупированными территориями.

Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Карта Украины в Овальном кабинете

Карта Украины в Овальном кабинете / © BBC

Во время встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Овальном кабинете была выставлена большая карта Украины.

Об этом сообщает корреспондент BBC Энтони Заркер.

На ней восточная часть страны, обозначенная розовым цветом, отражала территории, контролирующие российские войска — это около 20% государства.

По словам журналиста, карта, расположенная напротив президентского стола Resolute, стала наглядным напоминанием для украинской делегации о реальном состоянии войны, продолжающейся почти четыре года.

"Это стало холодным напоминанием для собравшихся в зале украинцев о текущем положении дел в этой почти четырехлетней войне и могло бы предоставить Трампу наглядный способ усилить давление на Зеленского, чтобы тот обменял территорию на мир", - написал журналист.

Напомним, когда украинская делегация прибыла в Белый дом, журналисты обратили внимание, что заместитель председателя ОП Павел Палиса принес с собой карту.

