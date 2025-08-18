- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 5567
- Время на прочтение
- 1 мин
Карта Украины в центре переговоров: что показали Зеленскому в Белом доме
В Белом доме во время встречи Зеленского и Трампа журналисты заметили карту Украины с обозначенными оккупированными территориями.
Во время встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Овальном кабинете была выставлена большая карта Украины.
Об этом сообщает корреспондент BBC Энтони Заркер.
На ней восточная часть страны, обозначенная розовым цветом, отражала территории, контролирующие российские войска — это около 20% государства.
По словам журналиста, карта, расположенная напротив президентского стола Resolute, стала наглядным напоминанием для украинской делегации о реальном состоянии войны, продолжающейся почти четыре года.
"Это стало холодным напоминанием для собравшихся в зале украинцев о текущем положении дел в этой почти четырехлетней войне и могло бы предоставить Трампу наглядный способ усилить давление на Зеленского, чтобы тот обменял территорию на мир", - написал журналист.
Напомним, когда украинская делегация прибыла в Белый дом, журналисты обратили внимание, что заместитель председателя ОП Павел Палиса принес с собой карту.