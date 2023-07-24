Карту Буданова с разделенной на части Россией продали с аукциона за 14 млн грн

Карту Буданова с разделенной Россией продали с молотка на аукционе Фонда Сергея Притулы за 14 млн гривен

Об этом рассказал волонтер Сергей Притула в сообщении в социальных сетях.



"Приветствую господина Михаила с победой в аукционе! Спасибо всем участникам за ожесточенную борьбу, спасибо всем зрителям за активность в чате и спасибо команде фонда за помощь в организации!", — добавил он в сообщении.

Вся сумма приобщается к сбору «Обнаруживаем – уничтожаем» на закупку 5 комплексов БПЛА EOS для штурмовых спецподразделений ГУР.

Напомним, что карта с разделением РФ на несколько частей находилась на столе в кабинете руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова и вызвала истерику у российских пропагандистов.

Напомним, в интервью ТСН глава украинской военной разведки объяснил истерику, которую вызвала "расчлененная" Российская Федерация на карте в его кабинете тем, что многие российские деятели осознали, что РФ действительно развалится, и теперь думают, что с этим делать.

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