"Кашовар" не согласовал свои действия с руководством и действует сейчас независимо": эксперт оценил мятеж Пригожина

Бунт говорит о конфликте на уровне ФСБ – Минобороны РФ, а не о личном противостоянии Пригожина с Шойгу.

Ростовская полиция, ОМОН и силовики практически не сопротивлялись въезжавшим в Ростов "вагнеровцам". Это говорит о более серьезной проблеме для Кремля, чем просто бунт лично Пригожина.

Об этом заявил военный эксперт Александр Коваленко.

"Дело в том, что российская полиция, ОМОН и СОБР находятся под управлением ФСБ. Еще вчера ФСБ объявила, что ставит все свои подразделения в боевую готовность. Следует понимать, что ЧВК "Вагнер" — это гибридная группировка, которая создавалась ФСБ для конкуренции с МО РФ. Что касается конфронтации Пригожина с МО РФ, то я неоднократно обращал внимание на то, что это не личная конфронтация, а именно конфронтация силовых структур", — отметил он.

"Вчера, когда ФСБ крайне резко отреагировало на "поход" Пригожина, первое возникшее мнение — "кашовар" не согласовал свои действия с руководством и действует сейчас независимо. Это грозит очень быстрым подавлением его своенравия, поскольку в масштабах силовых структур "Вагнер" — ничто", — добавил он.

Что известно о мятеже Пригожина

23 июня Евгений Пригожин обвинил военных РФ в том, что они нанесли удар по тыловому лагерю. Пригожин пообещал, что "зло будет наказано".

По словам Пригожина, "погибло огромное количество бойцов". В последнем аудиообращении он уточнил, что речь идет о ракетном ударе, после которого отработали вертолеты и затем артиллерия. Пригожин отметил, что команду об уничтожении ЧВК "Вагнер" дал начальник Генштаба Валерий Герасимов после совещания с министром обороны Сергеем Шойгу.

Пригожин отметил, что у РФ не военный переворот, а "марш справедливости". Минобороны РФ назвало заявление Пригожина об ударах по ЧВК информационной провокацией.

Сегодня, 24 июня, президент РФ Владимир Путин отреагировал на события.

"Тот, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей, — предали Россию. И будут отвечать за это. А тех, кого пытаются втянуть в это преступление, призываю не совершать роковой и трагической ошибки, сделать единственно правильный выбор — прекратить участие в преступных действиях", — сказал он и назвал действия Пригожина изменой и "ударом в спину".

Путин заявил, что сам Пригожин и пошедшие против его режима боевики будут ликвидированы.

Между тем Пригожин заявил, что зашел уже в Воронеж.

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