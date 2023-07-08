Кассетные боеприпасы для Украины: еще две страны вслед за Германией выступили против

Страны-подписанты конвенции о кассетных боеприпасах не одобрили решение США передать это оружие Украине, но выразили уважение к такому решению суверенной страны.

Испания и Великобритания вслед за Германией не поддержали решение Соединенных Штатов предоставить Украине кассетные боеприпасы.

Об этом сообщает телеканал RTVE и Sky News.

Так, министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что выступает "против" решения Соединенных Штатов отправить кассетные бомбы Украине. Она отметила, что такая инициатива США является односторонней и не осуществляется в рамках НАТО. В то же время Роблес добавила, что уважает такое решение "суверенной страны".

"Испания, основываясь на твердых обязательствах, которые она имеет в отношении Украины, также имеет твердое обязательство по поводу того, что определенное оружие и снаряды не могут быть поставлены ни при каких обстоятельствах", – сказал Роблес.

В свою очередь, премьер Британии Риши Сунак также заявил, что "не поощряет" использование кассетных боеприпасов в целом. В то же время, он отметил, что поддерживает Киев, предоставляя танки и оружие большой дальности.

"Мы будем продолжать вносить свой вклад в поддержку Украины против незаконного и неспровоцированного вторжения России, но мы сделали это, предоставив тяжелые боевые танки и недавно оружие большой дальности, и, надеюсь, все страны смогут продолжать поддерживать Украину", — сказал Сунак.

Ранее в Германии также выступили против отправки кассетных боеприпасов в Украину. Об этом заявила министр иностранных дел Анналена Бербок.

Почему некоторые страны не одобряют решение США предоставить Украине кассетные снаряды

Германия, Британия и Испания входят в список стран, подписавших Международную конвенцию о кассетных боеприпасах. Она запрещает использование, производство, разработку, хранение и передачу таких боеприпасов, а также оказание помощи другим в таких действиях.

Конвенция была официально согласована в конце 2008 года. На данный момент ее подписали 106 государств. В то же время Украина, США и Россия не входят в этот список.

Следует добавить, что кассетные боеприпасы считаются очень опасным оружием, особенно для гражданского населения. В одном таком снаряде находится очень много меньших. Когда снаряд разрывается над поверхностью, меньшие его составляющие усеивают большую территорию. Часть из них не детонирует, поэтому эту территорию потом приходится тщательно разминировать.

Однако посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что в Киеве понимают предостережения относительно применения кассетных боеприпасов, поэтому Вооруженные силы Украины будут использовать их ответственно для освобождения своих территорий и людей. Украина заверила партнеров, что будет использовать кассетные боеприпасы очень осторожно.

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