«Кастинг» на министров и премьера: Зеленский провел ряд встреч с топ-чиновниками

Владимир Зеленский и мэр Харькова Игорь Терехов / © Владимир Зеленский

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На фоне ожидаемых кадровых изменений в правительстве президент Владимир Зеленский провел ряд встреч с чиновниками.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях.

Президент пообщался с главой «Нафтогаза» Сергеем Корецким, мэром Харькова Игорем Тереховым, министром обороны Михаилом Федоровым, министром энергетики Денисом Шмыгалем и главой МВД Игорем Клименко.

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Корецкого, которого называют наиболее вероятным преемником Свириденко, Зеленский похвалил за «эффективную работу во главе стратегических украинских государственных компаний — Укрнафты и Нафтогаза».

© Владимир Зеленский

Денису Шмыгалю президент упрекнул, что достигнутых договоренностей на международном уровне о защите энергетики недостаточно. Поэтому стороны обсудили, на чем именно нужно сосредоточиться в ближайшие недели и месяцы.

© Владимир Зеленский

С Михаилом Федоровым Зеленский обсудил, что именно уже реализовано в сфере обороны по определенным задачам и какие дополнительные организационные изменения, решения и договоренности с партнерами могут придать прочность Украине.

«Ключевой вызов в обороне — конечно, усиление ПВО, особенно это касается защиты наших городов и сел от российского террора дронами разных типов. Должна быть продолжена и трансформация всех процессов в Силах обороны Украины, которые могут поддержать мотивацию наших воинов, а также обеспечение боевых бригад личным составом», — сказал президент.

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© Владимир Зеленский

В разговоре с Тереховым Зеленский заявил, что «опыт Харькова в поддержке людей может быть распространен и на другие города и громады». Таким образом, он намекнул, что мэра Харькова может ожидать повышения. По информации нардепа Алексея Гончаренко, кандидатуру Терехова рассматривают на должность вице-премьера по восстановлению, которую сейчас занимает Алексей Кулеба.

© Владимир Зеленский

Напомним, сегодня, 12 июля, президент Владимир Зеленский анонсировал кадровые изменения в правительстве и предложил премьеру Свириденко другую должность.

Народный депутат Ярослав Железняк рассказал, кто может возглавить новое правительство вместо Свириденко. Также он сообщил о замене руководства ГБР, кандидатуре главы СБУ и изменениях в составе правительства.

Нардепка Василевская-Смаглюк подтвердила, что заседание фракции «Слуга народа», где будут обсуждаться кадровые вопросы, состоится во вторник.

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