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Катастрофа для Украины и Запада: Дания бьет тревогу из-за остановки поставок оружия США
Мэтте Фредериксен заявила, что если США не окажут Украине необходимую военную поддержку, это станет серьезным ударом для Украины, Европейского Союза и НАТО.
Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен отметила серьезные последствия возможного сокращения поддержки Украины со стороны США.
Об этом сообщает Reuters.
На совместной пресс-конференции с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен, которая состоялась в четверг, 3 июля, в связи с принятием Данией председательства в ЕС, Фредериксен предупредила о последствиях решения администрации Белого дома о помощи Украине.
«Если США решат не предоставлять Украине то, что необходимо, это станет серьезной неудачей для Украины, Европы и НАТО», — заявила премьер Дании.
Фредериксен подчеркнула, что конфликт имеет более «широкий контекст», ведь речь идет не только о безопасности и обороне Украины.
«Война в Украине никогда не была только об Украине. Это война за будущее Европы», — подчеркнула Мэтте Фредериксен.
Напомним, президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский готовятся к срочному разговору . Ожидается, что лидеры обсудят резкую приостановку некоторых ключевых поставок американского оружия Киеву во время телефонного разговора в пятницу, 4 июля.