"Катастрофа для Украины, которая станет катастрофой для России": Германия увеличивает на 100 млрд фонд на оборону

На фоне российского нападения на Украину Германия решается на беспрецедентные перемены в оборонной системе.
Канцлер страны Олаф Шольц во время исторического выступления в парламенте заявил, что правительство немедленно создает фонд в размере 100 миллиардов евро для увеличения количества своих вооруженных сил, а также объявил об увеличении расходов на оборону.
Об этом сообщает The Guardian.
Германия долгое время находилась под давлением союзников по НАТО, призывавших ее увеличить оборонные расходы. В настоящее время они составляют около 1,5% немецкого ВВП, однако правительство решило увеличивать их ежегодно. А создание специального оборонного фонда хотят закрепить в Конституции страны, чтобы его существование длилось после завершения каденции нынешнего правительства.
Шквал критики обрушился на Германию и за ее длительное нежелание поставлять Украине летальное оружие. Впрочем, накануне немецкое правительство изменило свое решение. А сегодня канцлер Шольц подчеркнул – предоставление оружия Украине может быть "единственным ответом на агрессию Путина".
Глава немецкого правительства анонсировал еще ряд мер, в частности поддержку санкций против Москвы, среди которых будет приостановка банковской платежной системы Swift и отказ от российского газа. Он заявил, что решение Путина начать хладнокровную агрессивную войну является новым поворотным моментом в истории континента, который изменит мир. И что эта война станет катастрофой не только для Украины, но и России.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до вечера 26 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- потери личного состава – более 3000 человек,
- танки – около 100,
- боевые бронированные машины – около 540,
- пушки – 15,
- ЗРК "Бук" – 1,
- самолеты – 16,
- вертолеты – 18.
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
Россия наносит удары по гражданскому населению:
- В Киеве российская ракета попала в многоэтажку: фото и видео
- Последствия обстрела Россией жилого дома в Киеве: двое погибших и шестеро тяжело раненых (видео)
- Как выглядит киевская многоперховка после ночного ракетного обстрела: фото, видео
- Появились фото ракетных обстрелов в Киеве
- Оккупанты обстреливают Чернигов из "градов" — ОГА
- Российские войска обстреляли Харьков – улицы города укрыли неразорвавшиеся снаряды