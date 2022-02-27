"Катастрофа для Украины, которая станет катастрофой для России": Германия увеличивает на 100 млрд фонд на оборону

"Катастрофа для Украины, которая станет катастрофой для России": Германия увеличивает на 100 млрд фонд на оборону

На фоне российского нападения на Украину Германия решается на беспрецедентные перемены в оборонной системе.

Канцлер страны Олаф Шольц во время исторического выступления в парламенте заявил, что правительство немедленно создает фонд в размере 100 миллиардов евро для увеличения количества своих вооруженных сил, а также объявил об увеличении расходов на оборону.

Об этом сообщает The Guardian.

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Германия долгое время находилась под давлением союзников по НАТО, призывавших ее увеличить оборонные расходы. В настоящее время они составляют около 1,5% немецкого ВВП, однако правительство решило увеличивать их ежегодно. А создание специального оборонного фонда хотят закрепить в Конституции страны, чтобы его существование длилось после завершения каденции нынешнего правительства.

Шквал критики обрушился на Германию и за ее длительное нежелание поставлять Украине летальное оружие. Впрочем, накануне немецкое правительство изменило свое решение. А сегодня канцлер Шольц подчеркнул – предоставление оружия Украине может быть "единственным ответом на агрессию Путина".

Глава немецкого правительства анонсировал еще ряд мер, в частности поддержку санкций против Москвы, среди которых будет приостановка банковской платежной системы Swift и отказ от российского газа. Он заявил, что решение Путина начать хладнокровную агрессивную войну является новым поворотным моментом в истории континента, который изменит мир. И что эта война станет катастрофой не только для Украины, но и России.