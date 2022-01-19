Катастрофа и санкции "которых еще никогда не видели": Байден предупредил РФ о последствиях агрессии

Катастрофа и санкции "которых еще никогда не видели": Байден предупредил РФ о последствиях агрессии

В частности, США могут запретить российским банкам проводить сделки с долларами.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что если Путин отважится на полномасштабное вторжение в Украину, Россия столкнется с санкциями, которые никогда не видела.

Об этом глава Белого дома сказал на брифинге.

Санкции и катастрофа РФ

"Он (Путин – ред.) никогда не имел дело с такими санкциями, которые я пообещал ввести, если он сделает этот шаг (нападет на Украину – ред), — отметил американский президент.

По его словам, Кремль заплатит "высокую цену" за подобные действия. В частности, США могут запретить российским банкам проводить сделки с долларами.

Байден убежден: если вторжение все-таки произойдет, оно обернется для России полной катастрофой.

"Это (вторжение в Украину – ред.) станет катастрофой для России. Наши союзники готовы принять жесткие меры, которые нанесут значительный ущерб России", — заявил он.

Полномасштабная оккупация или небольшое утошение

Джо Байден возразил, что Путин согласовал с ним "небольшое вторжение" в Украину.

Президент США считает, что Владимир Путин не хочет полномасштабной войны, но планирует как можно больше испытать США и НАТО.

Напомним, что Киев посетил госсекретарь США Энтони Блинкен. На брифинге с Кулебой Блинкен призвал политических лидеров Украины отложить разногласия ради национальных интересов.

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