"Катастрофические последствия": у Байдена заявили о предупреждении для России в случае применения ядерного оружия

США частно на очень высоком уровне сообщили российским властям, что любое применение ядерного оружия будет иметь катастрофические последствия для этого государства. Соединенные Штаты и вместе с союзниками будут отвечать решительно.

США также не признают "референдумы" на оккупированных территориях Украины. Страна дальше будет решительно поддерживать украинцев в стремлении деоккупировать свою территорию.

Об этом советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан сказал в интервью CBS News.

В частности, он согласился с репликой журналистки о том, что президент РФ Владимир Путин еще никогда не был так загнан в угол, как сейчас.

"Это правда, и это вопрос, к которому мы должны отнестись смертельно серьезно, потому что это вопрос первостепенной важности – возможно применение ядерного оружия впервые со времен Второй мировой войны", – отметил представитель Белого дома.

"(США – ред.) непосредственно, в частном порядке, на очень высоком уровне сообщили Кремлю, что любое применение ядерного оружия будет иметь катастрофические последствия для России, что Соединенные Штаты и наши союзники ответят решительно", – подчеркнул Салливан.

Он добавил, что США ясно и конкретно заявили о том, что повлечет за собой применение Россией ядерного оружия.

"Мы также публично заявляли, что, в принципе, Соединенные Штаты решительно отреагируют, если Россия применит ядерное оружие и что мы будем продолжать поддерживать Украину в ее усилиях по защите своей страны и ее демократии", – добавил советник президента США по нацбезопасности.

Напомним, по оценкам военного эксперта Александра Мусиенко, вероятность применения Россией ядерного оружия сегодня существует. Он также рассказал, откуда страна-агрессор может нанести ядерные удары.

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