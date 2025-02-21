Кая Каллас отреагировала на переговоры США с агрессором Россией

Дипломат отмечает, что переговоры с РФ не должны стать попустительством агрессии.

Взаимодействие между Соединенными Штатами и Россией показывает, что Кремль не отказывается от своих территориальных целей в Украине. Более того — умиротворение РФ послужит опасным сигналом.

Об этом заявила высокий представитель Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас, сообщает Reuters.

"Мы понимаем из тех взаимодействий, которые они (РФ – Ред.) провели с американцами, что... они не отказались от своих целей", – высказалась Каллас.

Она подчеркнула, что если мы "отдаем все на блюдечке агрессору, это посылает сигнал всем агрессорам в мире, что вы можете это сделать".

По словам Каллас, некоторые страны уделяют слишком много внимания посредничеству. Им следовало бы оказывать политическое и экономическое давление на Россию, чтобы прекратить войну.

"Сейчас кое-что не принимается во внимание тот факт, что Россия не хочет мира", — заявила Кая Каллас.

Как сообщалось, Европа встревожена последними заявлениями президента США Дональда Трампа в адрес Украины и ее лидера Владимира Зеленского. В частности, о своих опасениях заявили в Греции и Литве.

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