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Кая Каллас отреагировала на циничный удар России по Киеву
Россия не стремится к миру, отмечает дипломат.
Высокая представительница Евросоюза по внешней и политике безопасности Кая Каллас прокомментировала ночную комбинированную атаку на Киев ночью 24 апреля.
Об этом она написала в Сети Х.
По ее словам, хотя Россия "заявляет о стремлении к миру, она нанесла смертельный авиаудар по Киеву".
"Это не стремление к миру - это издевательство над ним. Настоящим препятствием является не Украина, а Россия, чьи военные цели остаются неизменными", - подчеркнула высокая представительница ЕС.
Напомним, Латвия также отреагировала на ночную атаку РФ. Министерство иностранных дел Байба Браже назвала Владимира Путина "мясником", который "хочет войны".