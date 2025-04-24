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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Кая Каллас отреагировала на циничный удар России по Киеву

Россия не стремится к миру, отмечает дипломат.

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Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Кайя Каллас.

Кайя Каллас. / © Associated Press

Высокая представительница Евросоюза по внешней и политике безопасности Кая Каллас прокомментировала ночную комбинированную атаку на Киев ночью 24 апреля.

Об этом она написала в Сети Х.

По ее словам, хотя Россия "заявляет о стремлении к миру, она нанесла смертельный авиаудар по Киеву".

"Это не стремление к миру - это издевательство над ним. Настоящим препятствием является не Украина, а Россия, чьи военные цели остаются неизменными", - подчеркнула высокая представительница ЕС.

Напомним, Латвия также отреагировала на ночную атаку РФ. Министерство иностранных дел Байба Браже назвала Владимира Путина "мясником", который "хочет войны".

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