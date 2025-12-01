Кая Каллас прогнозирует решающую неделю для Украины

Кая Каллас / © Офис президента Украины

Реклама

Текущая неделя может быть решающей для Украины в плане долгосрочного мира, учитывая ряд будущих переговоров.

Об этом заявила Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, сообщает Le Figaro.

«Это может быть решающей неделей для дипломатии. Мы слышали, что переговоры в Америке были сложными, но продуктивными», — отметила Каллас.

Реклама

Она также отметила, что еще не знает окончательного результата переговоров делегаций Украины и США в Майами, но сегодня, 1 декабря, она будет разговаривать с министром обороны и министром иностранных дел Украины.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с понедельника — важный период для нашей страны.

«На неделе будет много работы с партнерами в Европе, и важно, чтобы все мы были с одинаковым видением ситуации и пониманием, что давление на Россию как на единственную причину этой войны, а не на Украину может реально сработать ради мира», — отметил он.