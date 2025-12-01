- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 504
- Время на прочтение
- 1 мин
Кая Каллас прогнозирует решающую неделю для Украины
Текущая неделя может стать решающей для переговоров об установлении мира в Украине.
Текущая неделя может быть решающей для Украины в плане долгосрочного мира, учитывая ряд будущих переговоров.
Об этом заявила Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, сообщает Le Figaro.
«Это может быть решающей неделей для дипломатии. Мы слышали, что переговоры в Америке были сложными, но продуктивными», — отметила Каллас.
Она также отметила, что еще не знает окончательного результата переговоров делегаций Украины и США в Майами, но сегодня, 1 декабря, она будет разговаривать с министром обороны и министром иностранных дел Украины.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с понедельника — важный период для нашей страны.
«На неделе будет много работы с партнерами в Европе, и важно, чтобы все мы были с одинаковым видением ситуации и пониманием, что давление на Россию как на единственную причину этой войны, а не на Украину может реально сработать ради мира», — отметил он.