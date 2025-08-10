ТСН в социальных сетях

Кая Каллас созывает экстренную встречу из-за предстоящего саммита США и России - подробности

Кайя Каллас 11 августа проведет встречу министров иностранных дел ЕС, чтобы обсудить последствия предстоящего саммита между США и Россией.

Кирилл Шостак
Кая Каллас

Кая Каллас / © Associated Press

Глава европейской дипломатии Кая Каллас объявила о созыве совещания министров иностранных дел стран-членов ЕС 11 августа для обсуждения возможных результатов саммита между президентами США и России.

Об этом сообщает Reuters.

Кая Каллас отметила необходимость включения Украины и Евросоюза в любые договоренности о прекращении войны. Она подчеркнула, что это вопрос безопасности не только для Украины, но и всей Европы.

"Соединенные Штаты имеют возможность заставить Россию вести серьезные переговоры. Любое соглашение между США и Россией должно включать Украину и ЕС", - отметила Каллас в письме, отправленном по электронной почте.

Кая Каллас отметила, что международное право определяет все временно оккупированные территории как часть Украины. По ее словам, какие-либо договоренности не должны служить основанием для дальнейшей агрессии России против Украины, трансатлантического альянса и Европы.

Напомним, президент США Дональд Трамп намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным в пятницу на Аляске.

