Политика не считает, что "свою роль сыграть" могла бы Европа.

Появление иностранных войск на Украине нельзя исключать. В частности, Европа может сыграть свою роль в этом.

Об этом заявила верховная представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в интервью ANSA.

"До сих пор дискуссия шла вокруг того, какие страны готовы отправить солдат в Украину, а какие нет. Я считаю, что ничего исключать нельзя и в этом вопросе следует сохранять определенную стратегическую двусмысленность", — сообщила Каллас.

Политика считает, что "свою роль сыграть" могла бы Европа, если удастся выйти на прекращение огня с необходимостью отправления войск для проверки его соблюдения. "

Выбор в этом плане в любом случае остается за Украиной", – пояснила она.

Каллас подчеркнула, что уже приводит мосты с будущей новой администрацией США. По ее словам, поддержка Украины в интересах Вашингтона. Ведь победа РФ усилит Китай, Иран и Северную Корею

"Возможно, нам следует спросить себя, не полезно ли перемирие россиянам, чтобы они не отказались от своих целей. Потому что Украине сейчас трудно, но мы переоцениваем Москву: их экономика вступила в тяжелую фазу — санкции, дефицит, инфляция и нехватка кадров ", — сказала Каллас.

Напомним, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сделал заявление о опрокидывании британских войск в Украину. В частности, он подчеркнул, что британские войска должны помогать защищать границу Украины. в пределах любого мирного соглашения.

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