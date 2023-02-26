Казахстан поддержал китайский мирный договор: подробности

Об это говорится в заявлении МЗС Казахстана.

Мол, предложение КНДР заслуживает поддержки как способствующая прекращению кровопролития на основе территориальной целостности, независимости и суверенитета государств в соответствии с основополагающими принципами Устава Организации Объединенных Наций.

"Считаем безальтернативным мирное решение данной проблемы исключительно на основе международного права и принципов Устава ООН. Выступаем за то, чтобы вовлеченные в военный конфликт стороны проявили добрую волю, прекратили боевые действия и скорее сели за стол переговоров, а мировое сообщество всемерно содействовало дипломатическому решению ситуации", - говорится в сообщении.

"Казахстан также подчеркивает схожесть подходов стран к решению актуальных проблем современности, изложенных в Концепции Инициативы глобальной безопасности Китайской Народной Республики", - заявили казахские дипломаты.

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Напомним, что ранее в ЦРУ заявили, что Китай может отправить летальное оружие России в войне против Украины.

Добавим, что ранее американский президент Джо Байден пообещал отреагировать, если Китай пришлет оружие России.

Напомним, Китай представил свой мирный план по войне России против Украины. Документ состоит из 12 пунктов, специально подготовившихся в Пекине к годовщине вторжения. В частности, среди них уважение суверенитета всех стран и отказ от менталитета холодной войны. Также в своих предложениях Китай отмечает, что они считают недопустимым "применение ядерного оружия".

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