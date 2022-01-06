Казахстан в обращении к ОДКБ о предоставлении войск заявил о "вторжении бандформирований"

Казахстан в обращении к ОДКБ о предоставлении войск заявил о "вторжении бандформирований"

ОДКБ подтвердила, что направит коллективные миротворческие силы в Казахстан.

В секретариате Организации договора о коллективной безопасности заявили, что казахстанская сторона в своем обращении о предоставлении помощи расценила ситуацию в стране как "вторжение бандформирований, подготовленных из-за рубежа".

Об этом сообщается на сайте ОДКБ.

Отмечается, что совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение о направлении коллективных миротворческих сил в Республику Казахстан на "ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации ситуации в стране".

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Несколько дней подряд в Казахстане продолжались протесты из-за цены на газ. В некоторых городах полиция жестоко задерживала митингующих. Жесточайшие стычки произошли 5 января, когда в стране начали орудовать мародеры.

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения на территории всей страны, а также обратился к ОДКБ с просьбой о военной поддержке.

В СМИ уже распространяют информацию о том, что Россия привела в боевую готовность авиаполк военного аэродрома в Оренбургской области и планирует перебросить его в Казахстан.

Что сейчас происходит в Казахстане - читайте в материале ТСН.ua.

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