Казахстан в обращении к ОДКБ о предоставлении войск заявил о "вторжении бандформирований"

ОДКБ подтвердила, что направит коллективные миротворческие силы в Казахстан.
В секретариате Организации договора о коллективной безопасности заявили, что казахстанская сторона в своем обращении о предоставлении помощи расценила ситуацию в стране как "вторжение бандформирований, подготовленных из-за рубежа".
Об этом сообщается на сайте ОДКБ.
Отмечается, что совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение о направлении коллективных миротворческих сил в Республику Казахстан на "ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации ситуации в стране".
Несколько дней подряд в Казахстане продолжались протесты из-за цены на газ. В некоторых городах полиция жестоко задерживала митингующих. Жесточайшие стычки произошли 5 января, когда в стране начали орудовать мародеры.
Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения на территории всей страны, а также обратился к ОДКБ с просьбой о военной поддержке.
В СМИ уже распространяют информацию о том, что Россия привела в боевую готовность авиаполк военного аэродрома в Оренбургской области и планирует перебросить его в Казахстан.
Что сейчас происходит в Казахстане - читайте в материале ТСН.ua.
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