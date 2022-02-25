За первый день интервенции в Украину российский бизнес потерял 39 миллиардов долларов.

Между тем и без блокировки системы СВИФТ, каждая минута войны в Украине стоит россиянам колоссального ущерба. Новые ограничения – на очереди. И не только экономические, будут шельмовать агрессора, например, и в сферах культуры или спорта. О новой реальности, с которой в дальнейшем придется жить стране-оккупанту – дальше в сюжете

За первый день интервенции в Украину российский бизнес потерял 39 миллиардов долларов. Это – подсчеты американского издания Блумберг. Европейские правительства опозорили себя – заявил бывший глава Европейского совета, польский политик Дональд Туск. Он откровенно осудил, в частности, Германию, Венгрию и Италию, которые отказываются отключать Россию от СВИФТа. На этой войне все настоящее — безумие и жестокость Путина, жертвы среди украинцев, летящие на Киев бомбы, написал он. И только ваши санкции – притворны. Критикуют решение канцлера Германии состояться более мягкими ограничительными мерами и ряд немецких же законодателей. Между тем, по сообщению издания Файненшл Таймз, ЕС собирается заморозить личные счета Путина и Лаврова, а также собственность ряда олигархов.

Этот пакет министры зарубежных планируют принять в течение дня. Что не запретят ни президенту России, ни его министру иностранных дел — въезд в страны Европы, чтобы оставить открытым символический дипломатический путь. Издание Гардиан ознакомившись с черновым документом сообщает, что в нем перечислены все депутаты Госдумы, члены Совбеза России и все белорусские чиновники и военные, помогавшие организовывать российскую интервенцию в Украину. Изоляция России продолжается.

Вслед за перенесенным в Париж из Санкт-Петербурга кубком УЕФА теперь и Формула 1 отменяет Гран-При в России, оно должно было состояться в Сочи осенью, но, как заявили организаторы, при действующих обстоятельствах это невозможно. Приближенный к Путину дирижер Валерий Гергиев уже не выступит в Нью-Йорке на концертах венского филармонического оркестра, приглашение упразднено. А мэр Милана требует от него немедленно вслух осудить агрессию против Украины, иначе сотрудничество дирижера с крупнейшим миланским театром Ла Скала будет разорвано. Сразу три технических гиганта – Интел, Делл и Леново – останавливают поставки продукции в Россию. Это означает отсутствие запчастей и новых компьютеров, ноутбуков, процессоров. Тем временем Турция, ранее призвавшая НАТО к более решительному ответу, заявила, что не сможет запретить российским военным кораблям проходить через Босфор и Дарданеллы к Черному морю, ссылаясь на конвенцию Монтре. Между тем Китай продолжает делать вид, что это Россия хочет переговоров с Украиной, на которые та не пристает, именно так звучит официальное заявление президента Си Цзиньпина. Переговорив с Путиным, он заявил, что Кремль готов к переговорам с Украиной на самом высоком уровне.