За первый день интервенции в Украину российский бизнес потерял 39 миллиардов долларов.
Между тем и без блокировки системы СВИФТ, каждая минута войны в Украине стоит россиянам колоссального ущерба. Новые ограничения – на очереди. И не только экономические, будут шельмовать агрессора, например, и в сферах культуры или спорта. О новой реальности, с которой в дальнейшем придется жить стране-оккупанту – дальше в сюжете
За первый день интервенции в Украину российский бизнес потерял 39 миллиардов долларов. Это – подсчеты американского издания Блумберг. Европейские правительства опозорили себя – заявил бывший глава Европейского совета, польский политик Дональд Туск. Он откровенно осудил, в частности, Германию, Венгрию и Италию, которые отказываются отключать Россию от СВИФТа. На этой войне все настоящее — безумие и жестокость Путина, жертвы среди украинцев, летящие на Киев бомбы, написал он. И только ваши санкции – притворны. Критикуют решение канцлера Германии состояться более мягкими ограничительными мерами и ряд немецких же законодателей. Между тем, по сообщению издания Файненшл Таймз, ЕС собирается заморозить личные счета Путина и Лаврова, а также собственность ряда олигархов.
Этот пакет министры зарубежных планируют принять в течение дня. Что не запретят ни президенту России, ни его министру иностранных дел — въезд в страны Европы, чтобы оставить открытым символический дипломатический путь. Издание Гардиан ознакомившись с черновым документом сообщает, что в нем перечислены все депутаты Госдумы, члены Совбеза России и все белорусские чиновники и военные, помогавшие организовывать российскую интервенцию в Украину. Изоляция России продолжается.
Вслед за перенесенным в Париж из Санкт-Петербурга кубком УЕФА теперь и Формула 1 отменяет Гран-При в России, оно должно было состояться в Сочи осенью, но, как заявили организаторы, при действующих обстоятельствах это невозможно. Приближенный к Путину дирижер Валерий Гергиев уже не выступит в Нью-Йорке на концертах венского филармонического оркестра, приглашение упразднено. А мэр Милана требует от него немедленно вслух осудить агрессию против Украины, иначе сотрудничество дирижера с крупнейшим миланским театром Ла Скала будет разорвано. Сразу три технических гиганта – Интел, Делл и Леново – останавливают поставки продукции в Россию. Это означает отсутствие запчастей и новых компьютеров, ноутбуков, процессоров. Тем временем Турция, ранее призвавшая НАТО к более решительному ответу, заявила, что не сможет запретить российским военным кораблям проходить через Босфор и Дарданеллы к Черному морю, ссылаясь на конвенцию Монтре. Между тем Китай продолжает делать вид, что это Россия хочет переговоров с Украиной, на которые та не пристает, именно так звучит официальное заявление президента Си Цзиньпина. Переговорив с Путиным, он заявил, что Кремль готов к переговорам с Украиной на самом высоком уровне.
Отметим:
- Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по военной инфраструктуре Украины.
- После 5 часов утра 24 февраля были слышны взрывы в районе Борисполя, Харькове, Одессе и других крупных городов.
- Российские "Грады" били вдоль всей границы, от Луганска до Житомира.
- Украина закрыла небо для полетов.
- В МВД рассказали о российских обстрелах Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
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Напомним:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
- С 24 февраля в Украине введено чрезвычайное положение.