"Каждая ракета, выпущенная путинскими генералами – это ваш приговор": Венедиктова сделала предупреждение РФ

Украина начала консультации с международными партнерами, чтобы обеспечить задержание российских преступников при попытке пересечения границ цивилизованных стран.
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова записала видеообращение к народу, в котором проинформировала о старте расследования военных преступлений России в Международном уголовном суде в Гааге. Кроме того, с Украиной уже работают до 500 экспертов с опытом в международных трибуналах, специалистов по расследованию военных преступлений и военных аналитиков, и их будет становиться все больше.
Об этом говорится в обращении Венедиктовой о начале привлечения к ответственности чиновников РФ во вторник, 1 марта.
"Процесс привлечения к медленности начат. Они наивно считают, что находятся в зоне комфорта и думают, что прикроются своими военными или политическими функционерами – бред сивой кобылы. Закон просто плохо знают и практику не изучали. Мы уже начали консультации с нашими международными партнерами, чтобы обеспечить задержание российских преступников во время попыток пересечения границ цивилизованных стран. Так и будет. Костьми ляжем, но арестуем. Многое у нас уже вышло за сравнительно короткое время", – говорится в сообщении.
Генпрокурор подчеркнула, что Украина одержала первую значительную победу на фронте обеспечения международной ответственности за кровавый террор России. Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан принял важнейшее решение – инициировал начало полноценного расследования ситуации в Украине.
"Следующий шаг – разрешение Досудебной палаты суда. После этого – открытый процесс над диктаторским режимом, уничтожающим наше государство и зверски убивающим наших людей. За страдания украинцев агрессора должен наказать закон!" – подчеркнула Венедиктова.
Она пояснила, что Международный уголовный суд для Украины важен тем, что обеспечивает ответственность именно конкретных лиц, а не государства. То есть, каждый: президент, его чиновники, депутаты, генералы и командиры - понесет индивидуальную уголовную ответственность. И там бездействуют функциональные иммунитеты.
"Спрятаться будет непросто, выехать на европейские виллы, имения и на моря – тоже! Вы уже затопили морем крови нашу землю, поэтому теперь ваш единственный пункт назначения – Гаага. Международный уголовный суд может выдавать ордера на ваше задержание в других странах мира. Стран, которые ратифицировали Римский устав МКС, – 123, и в каждой на вас будет "красный флажок" на границе", – предупредила генпрокурор.
"Каждая ракета, выпущенная путинскими генералами по Киеву, Харькову, Ахтырке, Василькову, Чернигову, Херсону, Мариуполю, Николаеву, Сумах – это ваш приговор. Вы знаете о ваших преступлениях, мы знаем о ваших преступлениях, весь цивилизованный мир знает о ваших преступлениях! И мы не надеемся только на Международный уголовный суд, хотя и работаем над сбором доказательств для него 24/7.С нами уже работают до 500 экспертов с опытом в международных трибуналах, специалистов по расследованию военных преступлений и военных аналитиков и их будет больше и больше, благодаря нашим партнерам", – говорится в сообщении.
Венедиктова отметила, что на прокурорах и следователях сейчас большая ответственность за документирование военных преступлений и преступлений против человечности в условиях военных действий.
По состоянию на сегодняшний день Офис генерального прокурора сообщил о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины и ведении агрессивной войны: министру обороны и начальнику Генерального штаба РФ, главнокомандующему Нацгвардией РФ, директору Службы внешней разведки РФ, председателю Совета федерации РФ, директору ФСБ РФ, министру обороны РФ, заместителю Председателя Совбеза РФ, председателю Госдумы Федерального собрания РФ, полномочному представителю президента РФ по Центральному федеральному округу. Все они объявлены в розыск. В суд направляются ходатайства об их аресте.
"И этот черный список только начинается! Там будут сотни оккупантов и их пособников. Считайте: 450 депутатов Госдумы, 167 депутатов Совета Федерации, генералитет. Все, из-за кого нашу страну сейчас бомбят", — отметила генпрокурор.
Уголовное производство по Беларуси – плацдарму и пособнику вторжения – тоже открыто.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
- Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
- вертолетов – 29 ед;
- танков – 198;
- ББМ – 846;
- артиллерийских систем – 77;
- средства ПВО – 7;
- РСЗО – 24;
- цистерн из ГСМ – 60;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
- катера – 2 единицы;
- автомобильной техники – 305.
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
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