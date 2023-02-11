Каждая страна сама должна решать, предоставлять ли Украине боевые самолеты — Кирби

В Белом доме убеждены, что каждая страна, несмотря ее членства в альянсе НАТО, имеет право принимать суверенное решение или передавать Украине боевые истребители.

Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, пишет Укринформ.

«Это все суверенные решения. Если страна НАТО или даже страна, не входящая в Альянс, хочет предоставить Украине такие возможности, как истребители, это, безусловно, их решение», — подчеркнул представитель Белого дома.

Он прокомментировал заявления о готовности Великобритании обеспечить обучение украинских пилотов на реактивных истребителях стандартов НАТО.

Он добавил, что если украинцы собираются получить западные самолеты, то им нужно будет научиться летать на них.

Напомним, что ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что решение о передаче Украине истребителей F-16 должно принимать Североатлантический альянс.

В то же время, ранее СМИ писали о том, что Вашингтон не будет запрещать союзникам поставлять истребители F-16 Украине.

Но военные эксперты считают, что Украина может получить истребители F-16 раньше, чем ожидалось.

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