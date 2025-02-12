Каждое публичное заявление Запада о "прогрессе" в движении к миру сопровождается ракетными ударами РФ — Коваленко

Россияне нанесли удары баллистическими ракетами по Киеву.
Россияне нанесли удары баллистическими ракетами, есть вызовы экстренных служб в Киеве, известно о падении обломков.
Об этом заявил лейтенант, руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.
"К сожалению, каждое публичное заявление Запада о "прогрессе" в движении к миру сопровождается ракетными ударами РФ", — добавил он.
"Путин подготовил ресурсы к таким качелям, раньше об этом говорили. Накопил их для того, чтобы вот так вести любой диалог в течение 2025 года. Он не изменился, потому что во времена АТО и ООС предпринимал похожие действия на восточном фронте — это тесные годы, и тесно переплетаются с фронтом", — сказал он. .
Напомним, что государственный секретарь США Марк Рубио заявил, что окончание войны в Украине будут обсуждать в Мюнхене. Глава Госдепа подчеркнул, что окончание войны — "в интересах всех".
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