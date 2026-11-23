Дональд Трамп и Владимир Путин на трехсторонней встрече в Китае / © Associated Press

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Позиция президента США Дональда Трампа по отношению к российскому диктатору Владимиру Путину является моральной капитуляцией Вашингтона. Снисходительная риторика Белого дома создает у Кремля чувство полной безнаказанности и стимулирует продолжать войну в Украине.

Такое мнение высказал украинский журналист, публицист Виталий Портников, сообщает «Эспрессо».

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«Моральная капитуляция» Трампа перед Путиным

Портников заявил, что больше всего его поразило не отсутствие конкретных результатов трехстороннего саммита с участием президентов США, Китая и России в Шэньчжэне, а позиция Трампа по отношению к Путину. Журналист охарактеризовал ее как моральную капитуляцию Соединенных Штатов перед главой Кремля.

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По словам публициста, его возмутили дружеские высказывания Трампа в адрес Путина и его положительная оценка российского лидера на фоне обстрелов украинских городов и гибели мирных жителей.

«Единственное, что меня действительно поразило и о чем нужно говорить, — это моральная капитуляция перед Путиным Соединенных Штатов Америки в лице Дональда Трампа», — подчеркнул Портников.

Он отметил, что по завершении саммита Трамп не прекратил оправдывать действия Путина. В частности, комментируя российские ракеты, нарушившие воздушное пространство Польши, американский президент называл это ошибкой и преуменьшал масштаб инцидента, в частности отмечая небольшие размеры ракет.

По мнению журналиста, такая риторика напоминает поведение адвоката, который пытается оправдать своего клиента даже тогда, когда очевиден вред, причиненный потерпевшим.

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Заявления Трампа о перемирии до января 2027 года

Отдельно Портников подверг критике заявления Трампа и представителей его окружения о намерении достичь перемирия к январю 2027 года. Журналист считает, что такими словами США фактически сигнализируют России: в случае провала переговоров и смены политического расклада в американском Конгрессе Украина может получить больше поддержки, а условия для Москвы станут менее выгодными.

Таким образом, по оценке публициста, Кремль получает четкий сигнал о необходимости воспользоваться нынешней ситуацией.

Портников также поставил под вопрос целесообразность возможного согласия Украины на несправедливые условия перемирия, если уже через несколько месяцев политическая ситуация в США может измениться. В то же время он предположил, что Путин рассчитывает на отсутствие в ближайшие годы серьезных санкций против России со стороны Трампа, а также на то, что Вашингтон не возобновит масштабные поставки американского оружия Украине.

Трамп поощряет Путина к продолжению войны

Журналист подчеркнул, что российский президент воспринимает уступки и отсутствие жесткой реакции как свидетельство безнаказанности своих действий.

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«Путин всегда воспринимает чужую слабость как безнаказанность», — отметил Портников.

Этим журналист объяснил и масштаб последней массированной российской атаки по Украине, которую он не считает исключительно спонтанной местью за удар по Крымскому мосту. По оценке публициста, подготовка столь масштабной операции могла продолжаться не менее полутора месяцев. За это время России необходимо было заранее разместить ракеты, подготовить авиацию и привести в готовность разные средства поражения.

Поэтому Портников предположил, что удар готовили заранее и приурочили к международному саммиту. По мнению журналиста, таким образом, Россия стремилась продемонстрировать, что Путин остается одним из влиятельных мировых лидеров, способным действовать против Украины независимо от международных встреч и дипломатических заявлений.

Кроме того, массированная атака, по оценке публициста, должна была продемонстрировать, что российский президент чувствует поддержку или по меньшей мере снисходительное отношение со стороны Трампа.

Портников подытожил, что именно позиция американского президента, по его мнению, поощряет Кремль не прекращать войну, а продолжать давление на Украину.

«В течение 2025 и 2026 годов Путин, в сущности, поощряется к продолжению войны. Каждый шаг Трампа, каждое слово Трампа, каждая пресс-конференция Трампа — это поощрение Путина к продолжению войны», — высказался журналист.

К слову, ранее Портников расскритиковал итоги трехсторонней встречи Трампа, Путина и лидера Китая Си Цзиньпина, назвав принятую декларацию «беззубой» и в основном декларативной. По словам журналиста, документ состоит из четырех пунктов («за все хорошее и против всего плохого»), которые не будут реализованы на практике. Кроме того, Портников обратил внимание, что российско-украинская война вообще не вошла в официальный текст декларации, как и не попала в итоговые документы саммита АТЭС.

Последние похвальные заявления Трампа о Путине — что известно

Напомним, 19 ноября во время неформальной встречи Трампа и Путина во время саммита АТЭС в Китае президент США вошел в комнату в оживленном настроении, пошутил, указав на Путина, и назвал его своим другом.

21 ноября Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social фото, на котором он жмет руку Путину в Китае, сопроводив снимок надписью «Мой друг».

20 ноября Трамп выразил соболезнования Путину из-за трудностей в затяжной войне против Украины. Президент США отметил, что российскому диктатору сейчас очень тяжело, ведь война, которая должна была продолжатся несколько дней, длится уже почти пять лет и унесла много жизней.

А еще Трамп допустил, что Путин во время массированной атаки на Украину отправил российские дроны и ракеты на территорию Польши случайно.

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