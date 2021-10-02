"Каждого гражданина Украины мы защищаем": Кулеба пообещал поддержку Саакашвили

Бывшого президента Грузии задержали в Тбилиси.

Украинское Министерство иностранных дел готово оказать необходимую поддержку Михаилу Саакашвили, которого задержали в Грузии.

Об этом сказал глава министрерства Дмитрий Кулеба в комментарии одному из украинских телеканалов.

"Саакашвили — наш гражданин. Мы будем предоставлять ему соответствующую поддержку. Каждого гражданина Украины мы защищаем, когда он попадает в беду", — отметил Кулеба.

Следует заметить, что в украинском ведомства прибыл представитель посольства Грузии на вызов, сообщает РБК. По его словам, представителя МИД Олега Николенко, украинская сторона подчеркнула необходимость полного соблюдения законных прав Саакашвили. "Дипломату сообщили об обстоятельствах задержания в Грузии гражданина Украины Михаила Саакашвили, инкриминируемые ему статьи грузинского уголовного кодекса", — рассказал представитель.

Напомним, в 2018 году Тбилисский городской суд заочно приговорил Саакашвили к трем годам тюрьмы за превышение служебных полномочий на посту президента Грузии.

В пятницу, 1 октября 2021, грузинские правоохранители задержали Саакашвили. Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили предупредил експрезидента, что после возвращения на родную землю он попадет в тюрьму.

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