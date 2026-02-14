Каждый день имеет значение: Зеленский заявил о главной опасности длительной войны с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что риски, с которыми сталкивается Украина, продолжают меняться, ведь «чем дольше длится война, тем больше ресурсов получает агрессор».

Об этом глава государства сказал на Мюнхенской конференции по безопасности.

В частности, Зеленский обратил внимание на изменение характеристик ударных беспилотников типа «Шахед». Если раньше эти дроны имели одни технические возможности, то сейчас они оснащаются реактивными двигателями и могут управляться оператором в режиме реального времени.

Реклама

«Чем дольше длится война, тем больше ресурсов получает агрессор, тем опаснее становятся последствия, тем опаснее эволюция оружия и самой войны, а также эволюция самого Путина», — отметил глава государства.

В то же время президент выразил разочарование медлительностью отдельных решений международных партнеров. Украина, по его словам, иногда ждала критически важную помощь месяцами или даже годами.

«Каждый, кто стремится к безопасности и миру, должен понимать, что каждый день имеет значение», — добавил Зеленский.

На Мюнхенской конференции Зеленский также откровенно обратился к Дональду Трампу и выразил надежду, президент США услышит украинцев относительно гарантий безопасности.