Категория
Политика
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВійнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Каждый день российской агрессии приносит в Украину разрушения: США призвали Суд ООН немедленно действовать

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Каждый день российской агрессии приносит в Украину разрушения: США призвали Суд ООН немедленно действовать

ТСН.ua

"Мы верим, что суд примет во внимание ужасающие обстоятельства и быстро разворачивающиеся события", — говорится в новости.

Государственный департамент США обратился с открытым заявлением с призывом в Суд ООН в Гааге дать скорейший ответ на запрос Украины по поводу агрессии РФ, потому что каждый день стоит жизней.

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на Госдеп США.

"Учитывая серьезность кризиса в Украине, возникшего в результате неспровоцированного вторжения России, мы верим, что суд примет во внимание ужасающие обстоятельства и события, которые быстро разворачиваются, и надеемся, что он будет действовать с чрезвычайной срочностью в ответ на запрос Украины", — отмечается в документе.

При этом в Госдепартаменте подчеркнули, что каждый день российской агрессии приносит в Украину новые страдания, насилие, смерть и разрушение.

Венедиктова прокомментировала новость о международном уголовном суде для Путина

Венедиктова прокомментировала новость о международном уголовном суде для Путина

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

Следующая публикация