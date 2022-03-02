Каждый день российской агрессии приносит в Украину разрушения: США призвали Суд ООН немедленно действовать

Каждый день российской агрессии приносит в Украину разрушения: США призвали Суд ООН немедленно действовать

"Мы верим, что суд примет во внимание ужасающие обстоятельства и быстро разворачивающиеся события", — говорится в новости.

Государственный департамент США обратился с открытым заявлением с призывом в Суд ООН в Гааге дать скорейший ответ на запрос Украины по поводу агрессии РФ, потому что каждый день стоит жизней.

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на Госдеп США.

"Учитывая серьезность кризиса в Украине, возникшего в результате неспровоцированного вторжения России, мы верим, что суд примет во внимание ужасающие обстоятельства и события, которые быстро разворачиваются, и надеемся, что он будет действовать с чрезвычайной срочностью в ответ на запрос Украины", — отмечается в документе.

При этом в Госдепартаменте подчеркнули, что каждый день российской агрессии приносит в Украину новые страдания, насилие, смерть и разрушение.