Украине нужно выбросить врага со своей территории

У Украины нет другого пути, кроме победы. Мы должны выбросить захватчиков из нашей земли. И только потом подписать соглашение о мире на наших условиях с четкими гарантиями от сильнейших мировых государств, о которых говорит наш президент.

Об этом заявил народный депутат, лидер партии «За Будущее» Игорь Палица в передаче «Эксклюзивно с Натальей Мосейчук».

"Если еще неделю назад я был сторонником того, что нужно вести мирные переговоры и выходить на какие-то форматы, подписывать мир, то после Бучи, Гостомеля, считаю, нужно приложить все усилия для того, чтобы выбросить россиян с территории Украины. Не ждать пока мы подпишем мир, после чего они начнут выводить войска. Сейчас нам нужно сделать все, чтобы выбросить их с территории Украины, чтобы они оказались там, где были до 24 февраля. И только после этого можно переходить к каким-то переговорам", — отметил Игорь Палица.

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Он подчеркнул, что каждый день сопротивление приближает Украину к победе и гарантиям мира в будущем от сильнейших мировых государств.

"Когда наши Вооруженные силы убивают россиян, отвоевывают территории, дают по зубам российским войскам, я с каждым днем все больше верю в то, что возможность подписания мира на наших условиях, как говорил Президент, становится все реальнее. Тот уровень гарантий, когда государства- гаранты должны четко прописать, что речь идет и о закрытом небе, и о предоставлении оружия и т.д.. Семь стран сегодня готовы, это на уровне советников обсуждается.Уверен, каждый день будет приближать эти страны к принятию решения, что лучше дать гарантии Украине, чем увидеть, что сейчас происходит у нас на своей территории. Потому что, где остановится этот «русский медведь», никто не знает. Уверен, что стратегия Президента выбрана правильно», — заявил Игорь Палица.