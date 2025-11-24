Каждый гражданин Украины сможет иметь свой уникальный герб - подробности

Герб / © Pixabay

Верховная Рада Украины рассматривает законопроекты о внесении изменений в Гражданский кодекс в связи с его обновлением (рекодификацией), часть из которых сейчас проходит общественное обсуждение.

Инициатором обновления кодекса выступает Председатель парламента Руслан Стефанчук, пишет Судебно-юридическая практика.

22 октября 2025 года депутаты приняли за основу законопроект №14056 (Книга первая) с продлением срока подготовки, а 5 ноября — законопроект №14057 (Книга вторая).

Согласно новой редакции статьи 294-7 Книги второй Гражданского кодекса, физические лица получат право создавать, использовать и защищать личные или родовые гербы как средство идентификации или признак принадлежности к определенному роду. Герб должен быть индивидуальным и соответствовать геральдическим нормам, включать графику, цветовую гамму, девизы и другие символы, которые не запрещены законом.

Использование личного герба возможно только с согласия его владельца, а родового — с соблюдением прав членов семьи и культурного наследия. Гербы можно регистрировать как торговые марки или часть объектов права интеллектуальной собственности, а в случае незаконного использования физическое лицо имеет право требовать прекращения такого использования.

Законопроект предусматривает разработку отдельного нормативного акта для установления порядка регистрации, признания и защиты гербов, однако пока не урегулированы процедуры создания, геральдической экспертизы и разрешения споров.

Исключения из правил применяются к гербам, которые являются частью государственной или местной символики, используются для национальной безопасности, сохранения культурного наследия или в правосудии.

Кроме физических лиц, право на герб будут иметь также юридические лица, включая территориальные общины, как элемент корпоративной или коллективной идентичности.

