"Каждый и каждая должны всегда помнить об этих людях": Зеленский наградил почти 200 военных

Вечная слава всем, кто стал на защиту Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении украинских военных. 194 военнослужащих Вооруженных Сил Украины отмечены государственными наградами. Из них 44 – посмертно.
Об этом он заявил в традиционном вечернем видеообращении к украинскому народу.
"Каждый и каждая должны всегда помнить об этих людях. Тех, кто отдает жизнь за Украину. Отдает, чтобы все поколения нашего народа могли жить свободно и выбирать самостоятельно, с кем дружить, кого уважать и какие ценности передавать своим детям. Вечная слава всем, кто встал на защиту Украины! Вечная память каждому и каждой, чьи жизни унесли российские захватчики. Слава Украине!", — сказал он.
Напомним, что в рамках визита президента Польши Анджея Дуды, Украина предложила польской стороне ввести общий контроль на всех автомобильных пунктах пропуска.
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