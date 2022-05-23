"Каждый и каждая должны всегда помнить об этих людях": Зеленский наградил почти 200 военных

"Каждый и каждая должны всегда помнить об этих людях": Зеленский наградил почти 200 военных

Вечная слава всем, кто стал на защиту Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении украинских военных. 194 военнослужащих Вооруженных Сил Украины отмечены государственными наградами. Из них 44 – посмертно.

Об этом он заявил в традиционном вечернем видеообращении к украинскому народу.

"Каждый и каждая должны всегда помнить об этих людях. Тех, кто отдает жизнь за Украину. Отдает, чтобы все поколения нашего народа могли жить свободно и выбирать самостоятельно, с кем дружить, кого уважать и какие ценности передавать своим детям. Вечная слава всем, кто встал на защиту Украины! Вечная память каждому и каждой, чьи жизни унесли российские захватчики. Слава Украине!", — сказал он.

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Напомним, что в рамках визита президента Польши Анджея Дуды, Украина предложила польской стороне ввести общий контроль на всех автомобильных пунктах пропуска.

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