Саммит Трампа с Путиным и Си Цзиньпином состоится 19 ноября / © Getty Images

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Европейские и украинские дипломаты испытывают тревогу перед трехсторонними переговорами США, Китая и РФ. Они опасаются, что Дональд Трамп может сделать заявления по Украине или Тайваню, которые подорвут интересы партнеров или сыграют на руку диктаторам.

Об этом пишет Axios.

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Заявленная цель Трампа на первом в истории саммите между лидерами трех стран — начать дискуссию о ядерном разоружении. Но, по словам нескольких европейских чиновников и западных дипломатов, есть опасения, что он может отойти от сценария и занять позиции по Украине или Тайваню, которые подрывают их интересы.

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«Мы знаем, что каждый раз, когда президент Трамп разговаривает с Путиным или видит его, это приводит к плохим новостям для Украины и Европы. Мы готовимся ко всему», — отметил европейский дипломат.

Западные дипломаты обеспокоены тем, что Трамп может появиться рядом с двумя диктаторами. До этого американский лидер также озвучил возможность встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Трамп повторил, что его целью на саммите является обсуждение денуклеаризации, «потому что кому-то из нас очень трудно сказать, что мы избавимся от нашего ядерного оружия, не так ли?». Также, по его словам, будут говорить об Иране и «любимой теме – Украине».

По словам европейского дипломата, саммит Трампа, Си и Путина был темой закрытых переговоров европейских лидеров на встрече в Дублине на прошлой неделе. Некоторые из них выражали обеспокоенность по поводу того, что Трамп может сказать о войне в Украине.

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Канцлер Германии Фридрих Мерц был одним из самых громких во время закрытой сессии. Затем он вышел и публично рассказал об этом.

«Наше послание США перед встречей Трампа с Путиным: пожалуйста, без сюрпризов», — заявил Мерц.

По словам источника, осведомленного по этому вопросу, японские чиновники также частно передали своим американским коллегам беспокойство относительно того, какую позицию может донести Вашингтон относительно Тайваня или Азии в более широком смысле. Потенциальная публичная встреча между Трампом и Ким Чен Ином вызвала бы еще большее беспокойство в Японии.

Также европейские дипломаты заявили, что американские чиновники пытались приуменьшить значение саммита и снизить ожидания по поводу каких-либо существенных результатов. Но многие союзники США переживают, что встреча создаст образ трех лидеров, которые планируют поделить землю на сферы влияния.

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Некоторые из них упоминали «Ялтинскую конференцию II». Они имели в виду саммит 1945 года между США, Великобританией и Советским Союзом, который помог сформировать послевоенную Европу.

По данным двух источников, в тот же день, когда Трамп встретится с Си и Путиным, его посланники Джаред Кушнер и Стив Уиткофф будут в Берлине вместе с чиновниками из Украины, Германии, Франции, Великобритании, Италии, Польши, ЕС и НАТО. Цель встречи – координация действий перед следующим раундом переговоров с Россией в Абу-Даби на следующей неделе.

Переговоры Трапа, Путина и Си – что известно

Владимир Путин прибыл с двухдневным рабочим визитом в Шэньчжэнь (КНР), где открывается 33-я встреча лидеров экономик АТЭС. Сегодня, 18 ноября, состоялась двусторонняя встреча с китайским лидером Си Цзиньпинем, она длилась более двух часов.

Спикер Кремля Дмитрий Песков в комментарии росСМИ сообщил, что Путин и Си Цзиньпин обсудили тему «украинского урегулирования» на переговорах.

На 19 ноября запланирована трехсторонняя встреча Дональда Трампа, Си Цзиньпина и Владимира Путина. Стороны якобы обсудят вопросы ядерного разоружения и стратегической стабильности. Впрочем, на Западе опасаются, что за закрытыми дверями лидеры могут поднять вопрос будущей войны в Украине без участия украинской стороны.

Президент США Дональд Трамп уже прибыл в Китай на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Его лично встретил Си Цзиньпин. Глава КНР вновь устроил целую церемонию встречи американского лидера, не сделав этого для российского диктатора Владимира Путина. Последнего встречал член Постоянного комитета Политбюро ЦК Компартии Китая и глава аппарата лидера страны Цай Ци.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы провести отдельную встречу с диктатором России Владимиром Путиным в китайском Шэньчжэне, «если такая возможность будет».

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что ожидает «большую потенциальную выгоду» от трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином.

Bloomberg со ссылкой на собственные источники пишет, что Трамп готовит соглашение по Украине. Отмечается, что внезапное стремление США заключить масштабную сделку о завершении войны в Украине поставило Европу в затруднительное положение. Американские представители давят на чиновников Киева и Москвы, чтобы они рассмотрели новые предложения по правилам НАТО, размещению военных сил и вооружению в Европе.

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