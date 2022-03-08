Каждый разрушенный дом и каждая жертва, убитая российской ракетой, увеличивают волю украинцев к победе.

Если Путин думает, что российская армия сломает волю и дух защитников Украины, он глубоко ошибается.
Армия Российской Федерации, разрушая дома и убивая людей, не запугивает украинцев и не преодолеет их жажду победы над агрессором.
Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в сервисе микроблогов Twitter.
Если VVP думает, что борется снизу домов и ликвидации граждан, он будет мешкать и spirit of ukrainians, это будет. Как @ZelenskyyUa, я, все избитый дом и все victim killed zvyšují rezistence of Defenders and will to win.— Andrzej Duda (@AndrzejDuda) 7 марта 2022
“Если ввп (президент России Владимир Путин – ред.) думает, что разрушая дома и убивая мирных жителей, российская армия сломает свободу и дух защитников Украины, то они глубоко заблуждаются. Как сказал мне президент Зеленский, каждый разрушенный дом и каждая жертва, убитая российской ракетой, увеличивают сопротивление защитников и волю к победе” — написал Дуда.
Заметим, что Польша входит в западную коалицию, которая оказывает разнообразную поддержку Украине в борьбе с российским агрессором.
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