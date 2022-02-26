Каждый почувствует санкции на себе: Кулеба объяснил последствия для жителей России

Каждый почувствует санкции на себе: Кулеба объяснил последствия для жителей России

В глазах всего мира все россияне – агрессоры.

Рядовые граждане России полагают, что санкции касаются только олигархов. Это не так – каждый россиянин почувствует их на себе.

Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"От потери современных технологий до обесценивания сбережений и безработицы. Гиперинфляция, дефицит и очереди. Пенсионерам станет еще труднее, а молодежь потеряет будущее", — пояснил он.

Но самое важное – в глазах всего мира вы все агрессоры, добавил Кулеба.