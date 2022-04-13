Кажется, кума кинули: у Путина сомневаются в возможности обмена Медведчука

Кажется, кума кинули: у Путина сомневаются в возможности обмена Медведчука

Песков говорит, что в Москве будут следить за судьбой Медведчука.

Спикер российского диктатора Путина Дмитрий Песков, комментируя возможный обмен задержанного Виктора Медведчука на пленных украинцев, заявил, что пророссийский политик не является гражданином России и "не имеет отношения" к войне в Украине.

Такое заявление Песков сделал 13 апреля.

"Об обмене, о котором с таким жаром, пылом, удовольствием заговорили разные деятели в Киеве, Медведчук не является гражданином России, он не имеет никакого отношения к "специальной военной операции". Он является иностранным политическим деятелем. Мы вообще не знаем, хочет ли он сам какого-то участия России в решении этой ситуации в его отношении", — высказался он.

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В то же время, спикер Путина говорит, что в Москве будут "следить за судьбой Виктора Медведчука".

Как известно, вечером 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержании кума Путина, нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Впоследствии Зеленский предложил России обменять Медведчука на пленных украинцев.

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