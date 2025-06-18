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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Келлог едет в гости к Лукашенко: Reuters назвало неожиданную причину визита

Визит американского чиновника в Беларусь запланирован на фоне отсутствия прогресса в переговорах по прекращению огня в Украине.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Кот Келлог

Кот Келлог. / © Associated Press

Спецпредставитель США по Украине Кит Келлог планирует посетить Беларусь. Встреча с "президентом" Александром Лукашенко может состояться уже в ближайшие дни.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на четыре источника.

"Точная повестка дня встречи пока неизвестна. Хотя Келлог в частных разговорах изобразил поездку как шаг, который может помочь начать мирные переговоры, направленные на прекращение войны РФ против Украины", - пишет издание со ссылкой на своих собеседников.

Госдепартамент США, а также посольство Беларуси в Вашингтоне пока не комментируют ситуацию. Сам Келлог и Белый дом тоже не ответили на запросы о комментариях.

"Планирование таких поездок требует тщательных переговоров и возможно, что поездку могут отменить или перенести в последний момент", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Кит Келлог ответил на вопрос, какой «красный предел» должен пересечь президент-диктатор России Владимир Путин, прежде чем Дональд Трамп скажет: «Довольно, мы принимаем меры».

Между тем, на саммите G7 в Канаде Дональд Трамп заявил, что исключение Российской Федерации из “Группы восьми” 2014 года было “большой ошибкой”. Мол, если бы этого не произошло, в Украине не было бы войны.

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