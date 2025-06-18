Келлог едет в гости к Лукашенко: Reuters назвало неожиданную причину визита

Кот Келлог. / © Associated Press

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Спецпредставитель США по Украине Кит Келлог планирует посетить Беларусь. Встреча с "президентом" Александром Лукашенко может состояться уже в ближайшие дни.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на четыре источника.

"Точная повестка дня встречи пока неизвестна. Хотя Келлог в частных разговорах изобразил поездку как шаг, который может помочь начать мирные переговоры, направленные на прекращение войны РФ против Украины", - пишет издание со ссылкой на своих собеседников.

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Госдепартамент США, а также посольство Беларуси в Вашингтоне пока не комментируют ситуацию. Сам Келлог и Белый дом тоже не ответили на запросы о комментариях.

"Планирование таких поездок требует тщательных переговоров и возможно, что поездку могут отменить или перенести в последний момент", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Кит Келлог ответил на вопрос, какой «красный предел» должен пересечь президент-диктатор России Владимир Путин, прежде чем Дональд Трамп скажет: «Довольно, мы принимаем меры».

Между тем, на саммите G7 в Канаде Дональд Трамп заявил, что исключение Российской Федерации из “Группы восьми” 2014 года было “большой ошибкой”. Мол, если бы этого не произошло, в Украине не было бы войны.

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Дата публикации 07:01, 18.06.25 Количество просмотров 14 Бои на Ближнем Востоке: готов ли Трамп нанести удар по Ирану?