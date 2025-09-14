Келлог назвал страну, которая может остановить войну в Украине

Кит Келлог / © Associated Press

Если бы Китай прекратил поддерживать Россию, это привело бы к очень быстрому прекращению войны, развязанной против Украины.

Об этом заявил спецпредставитель президента США Кит Келлог на состоявшейся в Киеве 21-й ежегодной встрече «Ялтинская европейская Стратегия» (YES), передает DW.

По словам Келлога, Россия в настоящее время является «младшим партнером» Китая, учитывая экономическую и военную состоятельность, а также «историческое превосходство и лидерство».

«Я считаю, если бы Китай перерезал свою помощь России — уже завтра эта война бы завершилась», — подчеркнул он.

В то же время спецпредставитель президента США убежден, что хотя Россия и может на поле боя где-то достичь временного преимущества, однако войну, развязанную против Украины, она не выиграет.

«Не такие уж они (российские военные. — ред.) мощные, как они хотели бы себя считать. Да, у них сильная армия, но не столь сильная, как они заявляют о себе», — добавил Келлог.

Ранее сообщалось, что у России есть доступ к китайским технологиям производства ударных дронов. Журналисты агентства Bloomberg получили документы, которые это доказывают. Кроме того, недавно следователи Службы безопасности Украины обнаружили в российском беспилотнике типа «Шахед» (Shahed) детали китайского производства.

Технологическая подпитка Москвы со стороны Пекина позволяет продолжать боевые действия, поэтому в Европе выражают серьезную обеспокоенность этим скрытым фактом сотрудничества.