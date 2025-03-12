Келлог не присутствовал на переговорах в Саудовской Аравии: что это может означать

В отличие от других некоторых представителей администрации Трампа, Келлог отдает себе отчет, чем грозит завершение войны на условиях России.

Спецпредставителя Трампа по Украине Кита Келлога в определенной степени отстранили от переговорного процесса по завершению войны. В частности, он не присутствовал в Саудовской Аравии 11 марта, где прошла встреча украинской и американской делегаций.

Об этом сообщает Politico.

Что может означать изоляция Келлога

Когда в январе президент Дональд Трамп назначил отставного генерала Кита Келлога своим спецпредставителем на мирных переговорах между Россией и Украиной, в Киеве и других европейских столицах вздохнули с облегчением. В глазах сторонников вступления Украины в НАТО в Вашингтоне и за его пределами Келлогг выглядит убежденным ястребом в отношении России, который понимает трудности переговоров с Путиным и риски заключения невыгодного мирного соглашения.

"Прошло два месяца, и некоторые инсайдеры администрации говорят, что Келлогг в значительной степени остался без внимания, в то время как другие, включая госсекретаря Трампа Марко Рубио, советника по национальной безопасности Майка Вальца спецпредставителя по Ближнему Востоку Стива Виткоффа, занимают центральное место", — пишут журналисты.

Переговоры между американцами и украинцами в Саудовской Аравии, куда не пригласили Келлога, тому пример. По словам некоторых чиновников администрации Трампа, его отсутствие там подчеркивает, как его "оттеснили на второй план".

"Роль Келлогга очень сомнительна. Непонятно, почему президент не сделает окончательного решения по этому вопросу. Слишком многие руководители, плюс Виткофф, пытаются разыграть из себя героя, положив конец войне. Келлогг хромает, добавляя путаницы в том, кто что делает", — сказал NatSec Daily представитель администрации.

Но другие официальные лица отрицают это. Как утверждает представитель Белого дома по национальной безопасности Джеймс Хьюитт, президент Трамп использовал таланты многих высокопоставленных должностных лиц администрации, чтобы помочь мирно разрешить войну в Украине.

"Генерал Келлог остается ценной частью команды, особенно в том, что касается переговоров с нашими европейскими союзниками", — подчеркнул он.

В свою очередь представительница Белого дома Анна Келли добавила, что единственная забота генерала Келлогга – выполнение четких указаний президента о прекращении этой войны.

"Пока рано говорить о том, что уход Келлогга из игры будет означать для будущего Украины. Некоторые представители администрации и республиканцы, близкие к Белому дому, рассматривают это как показатель того, что фланг администрации Трампа, более скептически настроенный к дальнейшей поддержке США Украины — примером чего служат такие фигуры, как вы. ние.

Другие республиканцы как внутри, так и вне администрации выступили с критикой этой версии, заявив, что Келлог играет немаловажную роль в администрации. При этом все понимают, что последнее слово в любом соглашении по Украине остается за президентом. Человек, близкий к Келлоггу, отрицал, что его отстраняют от должности, и сказал, что это "вероятно, внутренние распри в Вашингтоне".

Напомним, во время переговоров украинской и американской делегаций в Джидде (Саудовская Аравия) не обсуждались вопросы отставки президента Украины Владимира Зеленского и проведения в стране выборов.

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