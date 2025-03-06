Келлог неожиданно "нашел" виновного в прекращении помощи Украине

Келлогг также раскрыл некоторые закулисные приготовления, происходившие перед тем, как Владимир Зеленский и Дональд Трамп начали публичный спор в Овальном кабинете на прошлой неделе.

Украина сама виновата в приостановлении военной помощи от Соединенных Штатов.

Такое мнение высказал спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог, передают The Independent и The Guardian.

"Смотрите, очень откровенно, они повлекли это сами", — говорит Келлог о приостановлении военной помощи

По его словам, американские сенаторы попросили президента Украины Владимира Зеленского не конфликтовать с Дональдом Трампом на встрече перед тем, как он отправится в Белый дом.

Также читайте США ограничили разведданные для Украины: Умеров сообщил об альтернативе

"Мы разговаривали с президентом Зеленским перед той встречей, было 13 сенаторов США… Мы сказали, хорошо, это как сценический менеджмент — то, что вы хотите сказать. По сути, это будет идти так: зайдите, вы собираетесь подписать соглашение, вы собираетесь пообедать, дать пресс-конференцию, выйти направо на сцену, и все готово. Произошедшее стало очень боевой конференцией, которая длилась почти 50 минут, застало всех врасплох", – отмечает представитель Трампа по Украине.

Келллог добавил, что Зеленского просили даже "не пытаться бросить вызов президенту Соединенных Штатов в Овальном кабинете".

"Мы не ведем публичных переговоров", – сказал представитель Трампа о скандальном разговоре в Белом доме.

Ранее президент Зеленский сообщил, что Украина и Америка возобновили работу и анонсировал "содержательную" встречу.

Читайте також:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.