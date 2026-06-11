Келлог неожиданно оценил паузу в переговорах по Украине: почему это хорошо

Кот Келлог / © Associated Press

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Процесс переговоров между Украиной, США и Россией фактически приостановлен, поскольку американские переговорщики Стивен Виткофф и Джаред Кушнер сосредоточены на урегулировании ситуации вокруг Ирана.

Об этом бывший спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог сообщил в комментарии «Общественному».

Почему переговоры приостановились — заявление Келлога

«Помните двух переговорщиков, работающих над Ираном, Виткофф и Джаред Кушнер также переговорщики между Украиной и Россией, и вы не можете быть в двух местах одновременно. Так что хорошо, что они сейчас работают с Ираном, и я думаю, что процесс переговоров фактически приостановлен. Это хорошо. Это действительно хорошо», — сказал Келлог.

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По словам американского политика, санкционный пакет США против России пока еще не завершен. Поэтому говорить о ослаблении ограничений со стороны Вашингтона рано. Комментируя письмо Владимира Зеленского Владимиру Путину, Келлог отметил, что не видел этого документа. В то же время, он считает положительным сам факт того, что диалог начался.

Кроме того, эксспецпосланник заверил, что страны Восточной Европы и Балтии находятся в безопасности, поскольку Москва не имеет ресурсов для расширения агрессии.

«Да, они в безопасности. Я думаю, что люди заламывают руки в отрицательном смысле, и я бы не беспокоился по этому поводу. Думаю, что всем нужно немного расслабиться и не увлекаться этим. Я не думаю, что у Путина сейчас есть возможности пойти в Балтию, пойти в Польшу, фактически расширить свои возможности за пределы того, где он действует сейчас. У него нет такой боевой мощи», — подчеркнул Келлог, добавив, что украинцы фактически уничтожили российское войско.

Комментируя о желаемом финале войны, политик подчеркнул, что президент Дональд Трамп стремится к миру, поскольку пяти лет боевых действий уже достаточно. В конце своего заявления Кит Келлог анонсировал личный визит в Украину, который должен пройти в конце лета 2026 года.

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Переговоры о мире в Украине — последние новости

Напомним, лидеры Великобритании, Франции, Германии и президент Украины Владимир Зеленский в совместном заявлении по итогам встречи в Лондоне отметили важность роли Европы в урегулировании российско-украинской войны и определили пять условий для достижения справедливого мира.

Мы ранее информировали, что отказ диктатора Путина от личных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским обернулся для Кремля новым репутационным ударом.

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