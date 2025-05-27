Келлог объяснил, почему мирный план Трампа позволит закончить войну в Украине

Спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог / © Associated Press

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Мирный план президента США Дональда Трампа содержит 22 пункта и не нравится ни Украине, ни России. Впрочем, именно такой план реально может сработать и привести к подписанию мирного соглашения.

Об этом сказал спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог в эфире Fox News.

После последних атак российских дронов и ракет по гражданской инфраструктуре Украины риторика президента США Дональда Трампа поменялась. В частности, он назвал Путина «сумасшедшим» и заявил, что разочарован его действиями, ведь тот без надобности убивает многих людей.

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«Смотрите, он многое делает. И его разочарование понятно, потому что происходящее, когда вы атакуете города таким образом и без разбора убиваете женщин и детей с помощью ракетных атак или атак беспилотников, является явным нарушением Женевского протокола 1977 года, разработанного именно для предотвращения этого. Конечно, Женевская конвенция — это правила ведения войны, и это было дополнением к ней», — объяснил Келлог.

Он добавил, что эти документы подписали в свое время и Российская федерация, и Соединенные Штаты, и Украина.

«Надо, отдать должное президенту Трампу. Он сделал более 120 дней, чем предыдущая администрация за 1200 дней. И у нас были встречи о попытках принести мир в регион в Джидде, Эр-Рияде, Париже, Лондоне и недавно в Стамбуле, чтобы попытаться примирить стороны, чтобы они могли разработать план для дальнейшего мира. И мы считаем, что украинцы этого хотят», — подчеркнул спецпредставитель.

По его словам, у Белого дома мирный план из 22 пунктов, но он не удовлетворяет ни россиян, ни украинцев. И именно это свидетельствует о том, что он действительно хороший план.

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«Мирный план, который мы привезли из Лондона, определяет, куда мы хотим двигаться. И, честно говоря, мы считаем это хорошим планом, потому что ни одной стороне он действительно не нравится. Ну, я думаю, что прогресс достигается, когда обеим сторонам он не нравится», — отметил Келлог.

Он добавил, что в Белом доме «достаточно уверены», что миротворческий процесс идет хорошо. Поэтому когда спрашивают, что еще нужно сделать Трампу для завершения войны в Украине, Келлог считает, что президенту США просто нужно двигаться по пути, который он уже избрал.

«Ему просто нужно продолжать. Это разочаровывает, я знаю. Но единственный человек, который может это сделать, это президент Трамп. Я действительно в это верю. Я неоднократно говорил, что, учитывая его личность, то, кем он является, он именно тот, кто может принести мир в регион. Это будет нелегко, но переговоры никогда не бывают легкими. Эта война не может закончиться силой и убийством солдат с любой стороны. Все сведется к переговорам», — отметил представитель Трампа.

Кит Келлог добавил, что считает необходимым продолжать постоянное давление на россиян, чтобы заставить их сесть за стол переговоров и «определились, где они хотят быть».

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Напомним, Подоляк назвал рычаги влияния, которые вынудят Путина сесть за стол переговоров. Он призвал Трампа усилить давление, чтобы сломить сопротивление Путина.