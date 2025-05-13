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Келлог ответил, будет ли Трамп присутствовать на переговорах в Стамбуле
Присутствие президента США на переговорах в Турции будет зависеть от участия Владимира Путина
Специальный посланник президента США Дональда Трампа по Украине генерал Кит Келлог заявил, что Соединенные Штаты ожидают участия президента РФ Владимира Путина в переговорах, которые должны состояться в четверг в Стамбуле. Именно от этого зависит возможная поездка Дональда Трампа на эту встречу.
Об этом сообщает Clash Report.
"Будет ли Трамп в Стамбуле, зависит от присутствия там Путина", - заявил Келлог журналистам в Вашингтоне.
Ранее Трамп во время публичного выступления сообщил, что "рассматривает возможность" присоединиться к переговорам в Турции, если это поможет продвижению мирного урегулирования.
Президент Украины Владимир Зеленский уже подтвердил свое участие во встрече, отметив, что готов вести прямые переговоры исключительно с самим Путиным, а не с представителями РФ.