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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Келлог ответил, будет ли Трамп присутствовать на переговорах в Стамбуле

Присутствие президента США на переговорах в Турции будет зависеть от участия Владимира Путина

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Специальный посланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог. / © Getty Images

Специальный посланник президента США Дональда Трампа по Украине генерал Кит Келлог заявил, что Соединенные Штаты ожидают участия президента РФ Владимира Путина в переговорах, которые должны состояться в четверг в Стамбуле. Именно от этого зависит возможная поездка Дональда Трампа на эту встречу.

Об этом сообщает Clash Report.

"Будет ли Трамп в Стамбуле, зависит от присутствия там Путина", - заявил Келлог журналистам в Вашингтоне.

Ранее Трамп во время публичного выступления сообщил, что "рассматривает возможность" присоединиться к переговорам в Турции, если это поможет продвижению мирного урегулирования.

Президент Украины Владимир Зеленский уже подтвердил свое участие во встрече, отметив, что готов вести прямые переговоры исключительно с самим Путиным, а не с представителями РФ.

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