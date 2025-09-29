ТСН в социальных сетях

Политика
1565
1 мин

Келлог ответил, есть ли у России шанс выиграть войну

Американское чиновник говорит, что Трамп оптимистично настроен по окончании войны.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Кот Келлог.

Кот Келлог. / © Associated Press

Российская Федерация не выигрывает в этой войне в Украине. Иначе – она уже была бы в Киеве, Одессе и за Днепром.

Об этом заявил Fox News спецпосланник американского президента Кит Келлог.

"Он (Трамп - Ред.) всегда был оптимистичным по решению (войны - Ред.), но постоянная информация от разведки и госсекретаря показывает ему, что Россия не выиграет эту войну... Мы добавили двух союзников НАТО, Финляндия удвоила границу, которую россиянам надо защищать. Мы добавили Швецию - технологически подчеркнул Келлог.

Он выразил мнение о том, что эти страны имеют шанс бросить вызов России более агрессивно - "если захотят, и имеют для этого оружие".

"Они не просили войска США, не хотят их на земле, но хотят вооружения и возможности и права его использовать", - добавил спецпредставитель Трампа.

Напомним, Кит Келлог также заявил, что американский президент Дональд Трамп санкционировал дальнобойные удары Украины по территории России. Хотя Пентагон не всегда давал на это разрешение, подчеркнул он. Вместе с тем, это решение также поддерживают представители Белого дома.

1565
