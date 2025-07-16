Келлог почтил память погибших детей, но о РФ не сказал ни слова

Кит Келлог / © Кит Келлог в соцсети Х

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Специальный представитель американского президента Кит Келлог, приехавший с визитом в Украину, посетил мемориал, посвященный погибшим детям от рук российских оккупантов.

Об этом он написал в соцсети X.

«В это утро я посетил мемориал, посвященный почтению жертв войны среди украинских детей. Почтение и уважение к их смерти отдают не возложением цветов, а мягкими игрушками», — написал Келлог.

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Он подчеркнул, что убийства мирных жителей, особенно детей, должны прекратиться. В частности, спецпредставитель напомнил, что об этом говорил Трамп: «убийства должны прекратиться».

В то же время Келлог не указал, кто же совершает эти убийства — не вспоминая, что именно РФ виновата в этих преступлениях.

Напомним, что 14 июля представитель Трампа Кит Келлог прибыл в Украину.

Также мы писали, ходит ли спецпредставитель Трампа Кит Келлог до укрытия, когда находится в Киеве.

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