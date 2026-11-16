Келлог предложил модель прекращения огня в Украине

Кот Келлог / © Associated Press

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Бывший спецпосланник Дональда Трампа по Украине Кит Келлог предполагает, что локальные договоренности ради спасения людей можно постепенно распространять вдоль нынешней линии фронта.

Об этом он рассказал в интервью Суспильному .

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Келлог, генерал в отставке, в настоящее время совозглавляет Центр американской безопасности при America First Policy Institute. Размышляя о возможном соглашении, он увязал гуманитарный подход к перемирию с вопросом, как остановить боевые действия на текущих позициях.

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«Очевидно, что Путин хочет получить все. Сначала он хотел захватить всю Украину, потом четыре области, это без уже оккупированного Крыма. Вот чего он хочет. Но вопрос в том, каким в конце концов может быть соглашение. Как выйти на прекращение огня на текущих позициях? Возможно, стоит использовать модель, которую применила первая леди США в Олешках. Имею в виду, на гуманитарной основе начать устанавливать режим тишины вдоль линии столкновения, как в демилитаризованной зоне», — сказал Келлог.

В миссии в Олешках он видит попытку изменить подход после безрезультатных переговоров. По его оценке, гуманитарные договоренности могли бы помочь обеспечить людей необходимым, снизить количество жертв и выйти на прекращение огня.

«Если вы делаете одно и то же снова и снова, а в ответ постоянно слышите "нет, нет, нет" — возможно, стоит взглянуть на ситуацию под другим углом. И, возможно, Олешки — это модель, [которая может сработать]. Я не говорю, что это единственная модель, но это один из вариантов, как обеспечить гуманитарную помощь, выйти на прекращение огня и уменьшить количество жертв. К нему следует присмотреться. Я неисправимый оптимист и хочу верить, что мы можем сделать это по-другому. Не говорю, что у меня готовый рецепт, но давайте присмотримся и проверим, сработает ли это», — подчеркнул он.

В то же время, украинские военные еще до этого интервью сообщали о другом результате паузы в Олешках. По данным 34-й отдельной бригады морской пехоты, обнародованным 6 ноября, Россия перебросила более тысячи военных на оккупированную часть Херсонщины , воспользовавшись режимом тишины во время гуманитарной миссии.

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Начальник отделения беспилотных систем бригады Ярослав Мороз рассказал, что россияне вернулись на позиции, с которых их выбивали последние полгода. По его словам, они приблизились к линии столкновения примерно на 20 км. До паузы украинские силы оттесняли противника, расширяли зону поражения и перерезали его логистику.

Мороз также сообщил, что российские военные завезли оборудование и боеприпасы в Олешковскую больницу, где лечатся местные жители. До момента его рассказа морпехи еще не наблюдали массированных штурмов, лишь единичные перемещения противника, которые прекращали украинские силы. К возможным попыткам наступления, заверил военный, бригада была готова.

Как договаривались о спасении людей из Олешков

В конце октября в Херсонской области несколько дней действовал режим прекращения огня для гуманитарной миссии в оккупированных Олешках. Несколько сотен человек из полуразрушенного города смогли выехать. Омбудсман Дмитрий Лубинец впоследствии рассказал, что привлечение Мелании Трамп и ее команды помогло сдвинуть переговоры и создать трехстороннюю группу.

Самым сложным вопросом, по словам Лубинца, было обеспечить и продолжительное время контролировать тишину на обширной территории. Чтобы преодолеть тупик, он предложил свое присутствие на месте вместе с российской омбудсманкой. Американская сторона поддержала идею и предложила приобщить своих журналистов.

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Другой сложной задачей было вывезти людей без фильтрации. Многие гражданские не имели документов, а пожилые люди и люди с инвалидностью нуждались в особой помощи, объяснял украинский омбудсман.

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