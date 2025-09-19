Келлог раскрыл истинные намерения Путина относительно Украины: подробности

Кот Келлог / © Getty Images

Спецпредставитель Дональда Трампа генерал Кит Келлог сравнил российскую агрессию с действиями Гитлера и заявил, что, если РФ завоюет Украину, она точно перейдет к нападению на одну из стран НАТО.

Об этом сказал в интервью The Telegraph.

Путин стремится восстановить империю

Келлог заявил, что на Путина и Россию следует смотреть как на «экспансионистское государство». По его мнению, российский диктатор стремится восстановить Российскую империю, и если ему «дать дюйм, он отдаст милю».

Это напоминает мне Вторую мировую войну. В Мюнхене в 1938 году Гитлер сказал, что ему нужны только Судеты. Затем Рейнская область, затем Польша, и мы ввязались во Вторую мировую войну. История не повторяется, но она, безусловно, рифмуется. Именно это происходит здесь, в Украине. Мы должны остановить его сейчас», — подчеркнул Келлог.

Будущее Украины и планы Путина

Спецпредставитель Трампа отметил, что Украина, возможно, будет вынуждена признать оккупацию территорий на короткие сроки, но в долгосрочной перспективе их можно будет вернуть. Он назвал это «долгосрочной игрой».

Келлог также рассказал, что за закрытыми дверями Дональд Трамп «намного злее», чем на публике. По его словам, Путин будет точно стремиться захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей, а затем, возможно, и южные области — Херсонскую и Запорожскую, хотя потери у россиян будут огромными.

Он также считает, что агрессивным заявлениям Путина о своем мощном ядерном государстве следует противостоять, а не избегать их.

Генерал Келлог предупредил, что новые союзы России с Китаем, Ираном и Северной Кореей представляют угрозу мировому сообществу, а не только США.

«Раньше мы держали их на расстоянии, но теперь они подняли голову. У нас пока нет четкого плана реагирования на это», — сказал Келлог.

Что касается будущего улучшения отношений между США и Россией, он сказал: «Это должно произойти после ухода Путина. Пока Россия не вернется в лигу добрых наций, она остается изгоем».

Напомним, Келлог во время 21-й ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве резко охарактеризовал нынешнее геополитическое положение России. По его убеждению, Москва фактически оказалась в статусе «младшего партнера» Китая, тогда как Пекин имеет стратегическое преимущество как в военной, так и в экономической сферах.

Келлог подчеркнул, что именно Китай обеспечивает выживание режима Путина, ведь без поддержки Пекина Россия не смогла долго продолжать войну против Украины.

«Если Китай прекратит помощь, ситуация на фронте может измениться очень быстро», — подчеркнул он.

Отдельно представитель США поставил под вопрос миф о «второй армии мира». По его словам, реальный потенциал Вооруженных сил РФ значительно уступает тому, что демонстрирует Кремль. Несмотря на отдельные локальные успехи, русская армия обнаружила неспособность к масштабным наступательным операциям и показала многочисленные системные слабости.