Келлог рассказал о настоящем подходе Трампа к переговорам

Подход президента США Дональда Трампа к переговорам очень сбалансирован и личностно нацелен. Он стремится выступать посредником и всегда ищет равновесие между сторонами.

Об этом заявил спецпредставитель американского лидера Кит Келлог на панельной дискуссии на Варшавском форуме безопасности.

По его словам, Трамп "был очень сбалансированным" и стремится быть "скажем так, посредником", который "ищет баланс обеих сторон".

"Каждый дипломат знает: нельзя быть только на одной стороне. Так не работает. Поэтому его (Трампа – ред.) стиль переговоров очень личный. Здесь, на самом деле, нет никакого секрета. Я бы всегда советовал людям – хотите знать, как он действует, читайте, что он написал", – подчеркнул Келлог.

Благодаря этому, говорит американское чиновник, Трамп смог вести переговоры с "фюрером" РФ Владимиром Путиным на Аляске, встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме и участвовать в Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

Келлог отмечает, что Трамп имеет "очень личный стиль", и он хорошо с ним справляется". Его метод состоит в том, чтобы позволять другим выполнять "трудную работу" - как в бизнесе, где операционный директор ведет процесс, а CEO или президент завершает соглашение. Такие действия спецпредставитель называет "стратегическим ходом".

"Важно быть максимально беспристрастным, чтобы привести обе стороны за стол переговоров", - добавил Келлог.

Напомним, ранее спецпредставитель Дональда Трампа раскрыл подлинные намерения диктатора РФ Владимира Путина в отношении Украины. В частности, он сравнил российскую агрессию с действиями Адольфа Гитлера и заявил, что если РФ завоюет Украину, она точно перейдет к нападению на одну из стран НАТО.