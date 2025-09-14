Келлог: Россия стала "младшим партнером" Китая и преувеличила силу своей армии

Кот Келлог / © Associated Press

Реклама

Спецпредставитель президента США Кит Келлог , выступая на 21-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве, резко оценил геополитическое положение России. По его мнению, Москва оказалась в роли "младшего партнера" Китая, в то время как именно Пекин имеет стратегическое преимущество как в экономическом, так и военном плане.

Об этом пишет DW.

Келлог подчеркнул, что Китай играет ключевую роль в сохранении режима Путина, ведь без поддержки Пекина Россия не смогла бы долго вести войну против Украины. "Если Китай откажется от помощи, это может быстро изменить ситуацию на поле боя", — отметил он.

Реклама

В то же время представитель США усомнился в мифе о «второй армии мира». По его словам, реальные возможности Вооруженных сил РФ значительно ниже, чем пытается показать Кремль. Несмотря на отдельные локальные успехи, российская армия довела свою несостоятельность до масштабных наступательных действий и выявила слабые места.

Келлог также призвал усилить санкционное давление на Москву, особенно в сфере доступа к суверенным активам и нефтяному экспорту. Он подчеркнул, что санкции являются действенным инструментом, и их потенциал еще далеко не исчерпан.

Напомним, что после массированного воздушного удара российской террористической армии 7 сентября, во время которого повреждено здание Кабмина, Кит Келлог заявил об угрозе опасного повышения уровня эскалации войны со стороны РФ.

«Россия повышает уровень агрессии, нанеся наибольший удар за все время войны по зданию Кабинета министров Украины в Киеве», — написал он в соцсети.

Реклама

Напомним, последний визит спецпредставителя президента США Кита Келлога в Киев состоялся недавно — 24 августа во время празднования Дня Независимости.